FOTO Pentru Primăria Gogoșu din Mehedinți se înfruntă doi soți aflați în divorț / Primarul Rogoveanu are sprijinul PSD, iar soția lui Codruța candidează din partea PNL / În 2020 ambii soți erau trimiși în judecată pentru corupție

Situație inedită în comuna Gogoșu din Mehedinți, unde doi soți se vor înfrunta la alegerile din 9 iunie pentru câștigarea Primăriei, relatează DigiTV. Este vorba de primarul în funcție, Jean Rogoveanu, care candidează pentru un nou mandat de primar având susținerea PSD, și de soția cu care se află în divorț, Codruța Rogoveanu, aceasta având sprijinul politic al PNL.

Dacă acum sunt în conflict, și toată comunitatea din Gogoșu este la curent cu disputa lor, în 2020 cei doi erau încă în relații fructuoase, ambii fiind candidați ai PSD. Codruța Rogoveanu l-a sprijinit pe soț să câștige Primăria, iar ea s-a aflat apoi pe lista de candidați la alegerile parlamentare, în ciuda faptului că în perioada respectivă au fost trimiși în judecată pentru fapte de corupție. Mai precis, soții Rogoveanu erau acuzați că au „folosit sau prezentat cu rea-credință documente/declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene”. Conform informațiilor din media, de la vremea respectivă, Primăria Gogoșu era acuzată că a achiziționat nejustificat telefoane de ultimă generație.

Digi24.ro relatează despre comuna Gogoșu – care are ieșire la Dunăre – că înregistrează venituri mari în bugetul local din taxe și impozite, fiind la frontieră fluvială între România și Serbia.

Jean Rogoveanu a declarat despre soția cu care se află în divorț că n-a crezut „că poate să aibă atâta nebunie” și să vină să-l contee și la alegeri: „Să vină să se contreze cu mine și la alegeri….Se contrează cu mine prin instanțe, prin astea, dar nu m-am gândit că vine și la alegeri. Deși ar fi trebuit să știe că șansele ei sunt foarte mici. Treaba ei! Din răzbunare sau răutate vrea să candideze, vrând să demonstreze nu știu ce”.

Deși soțul o acuză de răzbunare, soția spune că face totul pentru binele comunității. „Proasta administrație pe care o face la nivel de comună. A fi primar într-o comună de nivelul comunei Gogoșu, din județul Mehedinți, asta înseamnă că de dimineață, de la orele 08:00, până la orele 16:00, să-ți respecți în totalitate programul de muncă și, mai mult de atât, trebuie să fii prezent în comună tot timpul, nu doar în campania electorală, când se apropie alegerile”, a spus Codruța Rogoveanu conform Digi24.

Din fotoliul de edil, primarul spune că nu are emoții și o etichetează pe femeie ca fiind „recalcitrantă”: „Nu are ea caracter pentru a fi primar, ea e o fire mai recalcitrantă, mai repezită, mai… Ori aici vin tot felul de oameni, trebuie să îi asculți pe toți, nu după cum ai toane. M-am simțit trădat în momentul în care am aflat faptele ei și atunci chiar m-am simțit trădat. A fost o perioadă foarte grea pentru mine. N-am emoții fiindcă știu că mi-am făcut treaba”.

De cealaltă parte, Codruța Rogoveanu spune că l-a ajutat mult pe soț cu proiectele Primăriei: „L-am ajutat enorm de mult vis-a-vis de fiecare proiect. Inclusiv proiectul de asfaltare care se derulează la momentul acesta în satul Gogoșu are și amprenta mea pe el. Șansele sunt de 100%. Am încredere în cetățeni, vor schimbare!”.

Cei doi s-au căsătorit în 2009 și au împreună o fată de 16 ani, iar pe 15 mai se va pronunța divorțul.