Fostul star al lui Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, a semnat oficial cu PSG până în 2029

Internaționalul georgian Khvicha Kvaratskhelia a semnat oficial, vineri seară, un contract cu Paris Saint-Germain (PSG), după ce clubul parizian a plătit celor de la Napoli aproximativ 70 de milioane de euro. Vedeta napoletană va evolua în Franța până în 2029.

Verificările medicale au avut loc, fără probleme, vineri dimineața, la Paris.

🚨🔴🔵 Official, confirmed. Khvicha Kvaratskhelia joins Paris Saint-Germain on €70m deal from Napoli.

Kvaratskhelia signs until June 2029. pic.twitter.com/IAxx1e1WCC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2025