Fostul mare înotător Michael Phelps cere sancţiuni mai dure în cazul sportivilor care se dopează: „Dacă eşti depistat pozitiv, nu ar trebui să ţi se mai permită niciodată să concurezi din nou”

Fostul mare înotător american Michael Phelps cere sancţiuni mai dure împotriva dopajului, inclusiv o interdicţie pe viaţă pentru oricine este testat pozitiv pentru o substanţă interzisă, informează The Guardian, transmite News.ro.

„Dacă eşti depistat pozitiv, nu ar trebui să ţi se mai permită niciodată să te întorci şi să concurezi din nou, pur şi simplu”, a spus Phelps. „Cred că o dată e de ajuns şi gata”.

Agenţia Mondială Anti-Doping şi World Aquatics au recunoscut că 23 de înotători chinezi au fost testaţi pozitiv pentru o substanţă interzisă înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Rezultatele nu au fost făcute publice până când rapoartele media nu au apărut în acest an, ambele organisme acceptând explicaţia Chinei conform căreia testele pozitive au fost cauzate de alimente alterate.

Nouă dintre aceşti înotători au câştigat medalii la Paris, mai mulţi făcând parte din echipe de ştafetă, ceea ce l-a determinat pe Adam Peaty, starul echipei Marii Britanii, să spună că disputa nu este egală.

Phelps a spus că înotătorilor chinezi care au fost testaţi pozitiv nu ar fi trebuit să li se permită să concureze la Tokyo, Paris sau oriunde altundeva.

„Dacă toată lumea nu este supusă aceloraşi teste, avem o problemă serioasă, pentru că înseamnă că nivelul sportului nu este corect şi nu este egal”, a spus el. „Dacă îţi asumi acest risc, atunci locul tău nu este aici.”

Când Phelps se afla la apogeu, ştia că mulţi se întrebau dacă ar putea realiza astfel de performanţe fără un impuls farmaceutic.

„Oamenii m-au numit trişor de-a lungul carierei mele”, a declarat el luni. „M-am supus să fac mai multe teste – sânge şi urină – săptămânal. De ce? Pentru motivul că am putut spune că nu trişez şi că sunt curat şi iată rezultatele. Am făcut-o în mod curat. Am câştigat 23 de medalii olimpice de aur în mod curat. Se poate face”, a spus el.

Phelps a declarat că a crezut că unii concurenţi s-au dopat în timpul celor cinci olimpiade, în care a câştigat 28 de medalii în total.

„Nu cred că am concurat vreodată pe un teren de joc egal sau curat”, a spus el. „Am unele speculaţii cu privire la unii sportivi cu care am concurat şi despre care am crezut că se [dopau]. Dar asta nu pot controla”.

De când s-a retras din sport după Jocurile Olimpice din 2016, Phelps a devenit mai deschis cu privire la probleme precum sănătatea mintală şi eforturile antidoping. El a depus recent mărturie în faţa Congresului SUA cu privire la această din urmă problemă, solicitând reforme majore ale unui sistem pe care mulţi îl consideră defect.

„Ceea ce trebuie să se întâmple este ca toată lumea să se unească şi să găsească o modalitate de a testa pe toată lumea în întreaga lume. Punct”, a spus Phelps. „Şi dacă eşti depistat pozitiv, nu ar trebui să ţi se permită niciodată să te întorci şi să concurezi din nou.”

Phelps a declarat că înţelege frustrarea unor sportivi precum Peaty, a cărui echipă britanică a terminat duminică pe locul patru în ştafeta masculină de 4×100 m mixt – o cursă câştigată de chinezi.

„Mi se rupe inima să văd oameni care depun eforturi mari timp de patru ani consecutivi pentru a se pregăti pentru Jocurile Olimpice să fie întrecuţi cineva care trişează”, a spus Phelps. „Nu este corect. Eu susţin acest lucru şi îl voi susţine întotdeauna.”

El a avut şi o sugestie pentru sportivii care vor să se sustragă regulilor.

„Daţi-i drumul şi mergeţi la jocurile trişorilor”, a spus el. „Păstraţi Olimpiada despre integritate”.

Photo 82745034 © Zhukovsky | Dreamstime.com