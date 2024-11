Fosta ministră a apărării din Macedonia de Nord a fost numită secretar general adjunct al NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a numit-o marți, 19 noiembrie, pe Radmila Sekerinska, fostul viceprim-ministru și ministru al apărării al Macedoniei de Nord, în funcția de secretar general adjunct al NATO.

Anunțul a fost făcut de Boris Ruge, secretarul general adjunct al NATO pentru afaceri politice şi politică de securitate.

„Felicitări fostului viceprim-ministru și ministru al apărării al Macedoniei de Nord Radmila Sekerinska pentru numirea sa în funcția de viitor secretar general adjunct al NATO! După cum subliniază Mark Rutte, ea crede cu adevărat în NATO și va fi un mare avantaj pentru Alianța noastră”, a scris Boris Ruge pe platforma X.

Congratulations to former Deputy Prime Minister & Minister of Defence of North Macedonia Radmila @Sekerinska on her appointment as the next Deputy Secretary General of NATO! As SecGen Mark Rutte highlights she is a true believer in #NATO & will be a great asset to our Alliance. https://t.co/9ZvvqJOMWK

— Boris Ruge (@RugeBoris) November 19, 2024