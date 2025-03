Fosta gardă de corp a lui Diego Maradona, arestată pentru sperjur

Judecătorii argentinieni care conduc procesul privind moartea lui Diego Maradona au ordonat arestarea lui Julio Coria, fosta gardă de corp a starului argentinian de fotbal, marţi, în plină audiere, pentru mărturie falsă, după ce au constatat contradicţii în declaraţiile sale, relatează AFP, conform News.ro.

Judecătorii au considerat „relevante referirile făcute de procuror cu privire la infracţiunea de sperjur”, iar Coria a fost escortat în cătuşe din sala de judecată din San Isidro, la periferia Buenos Aires.

Legendă a fotbalului mondial şi idol în Argentina, jucătorul a murit la vârsta de 60 de ani în urma unui atac de cord la o reşedinţă privată din Tigre, lângă San Isidro, unde se recupera după o operaţie pentru un hematom la cap.

Coria a fost prezent în ziua în care Diego Maradona a murit şi i-a făcut respiraţie gură la gură până la sosirea medicilor.

Parchetul a întrerupt de mai multe ori mărturia bodyguardului şi a cerut ca acesta să fie scos din sala de judecată, subliniind „contradicţiile şi omisiunile” din declaraţiile sale, ceea ce a dus la cererea de arestare pentru sperjur, o infracţiune care prevede o pedeapsă de până la 10 ani.

Bodyguardul a declarat că nu a vorbit cu Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona acuzat în acest caz, însă partea civilă a prezentat mai multe mesaje scrise schimbate de cei doi înainte şi după ziua decesului starului. Julio Coria a declarat că „nu-şi aminteşte”.

Procurorul general a cerut reţinerea acestuia, susţinând că martorul este „în mod evident un mincinos”.

Coria a declarat, de asemenea, că psihiatrul Agustina Cosachov, un alt inculpat, a încercat să îl resusciteze pe Diego Maradona, lucru pe care nu l-a menţionat în declaraţiile anterioare.

Şapte cadre medicale sunt în prezent judecate pentru neglijenţă care ar fi putut contribui la moartea lui Diego Maradona, în noiembrie 2020.

Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare într-un proces care a început la 11 martie şi se preconizează că va dura până în iulie, cu două audieri pe săptămână şi aproape 120 de martori aşteptaţi să depună mărturie. Inculpaţii neagă orice responsabilitate pentru deces.

