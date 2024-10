Formula 1: Max Verstappen, pole position în cursa Sprint contând pentru Marele Premiu al SUA

Max Verstappen va pleca din pole position în cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al SUA, de pe circuitul de la Austin. Olandezul celor de la RedBull va fi urmat pe grila de start de George Russell (Mercedes) și Charles Leclerc (Ferrari).

Aflat în lupta pentru titlul mondial, Lando Norris a bifat doar al patrulea timp. Pilotul celor de la McLaren a fost urmat de Carlos Sainz (Ferrari), Nico Hulkenberg (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (RB) și Franco Colapinto (Williams).

Cursa Sprint va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, în intervalul 21:00 – 20:00, și va fi putea fi urmărită în direct pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY.

The #F1Sprint starting grid 👀 Crucial points are at stake in the championship battle #F1 #USGP pic.twitter.com/8mp5gt89lC — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Marele Premiu al SUA de Formula 1, program complet

Sâmbătă, 19 octombrie / Cursa Sprint (21:00 – 22:00) / (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică, 20 octombrie / Calificări (01:00 – 02:00) / (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Duminică, 20 octombrie / Cursa (22:00) / (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Cum arată în prezent ierarhia piloților în sezonul 2024 al Formulei 1

1 Max Verstappen (RedBull) 331 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 279

3 Charles Leclerc (Ferrari) 245

4 Oscar Piastri (McLaren) 237

5 Carlos Sainz (Ferrari) 190

6 Lewis Hamilton (Mercedes) 174

7 George Russell (Mercedes) 155

8 Sergio Perez (RedBull) 144 etc

Cum arată ierarhia constructorilor

1 McLaren 516 puncte

2 RedBull 475

3 Ferrari 441

4 Mercedes 329 etc.

Marile Premii care au rămas de disputat până la finalul sezonului 2024 din Formula 1

SUA (Austin) / 20 octombrie (are cursă Sprint)

Mexic / 27 octombrie

Brazilia / 3 noiembrie (are cursă Sprint)

Las Vegas / 23 noiembrie

Qatar / 1 decembrie (are cursă Sprint)

Abu Dhabi / 8 decembrie.