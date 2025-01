Foametea din Sudan a ajuns la un nivel devastator, avertizează ONU. Rusia, acuzată de SUA că finanțează ambele tabere beligerante, fiind interesată de comerțul cu aur din zonă

Organizaţia Naţiunilor Unite a avertizat că foametea din Sudan a ajuns la niveluri devastatoare. Adresându-se Consiliului de Securitate, directorul de operaţiuni al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, Edem Wosornu, a subliniat că este o criză umanitară de proporţii uluitoare, ce s-a răspândit acum în cinci zone.

„Sudanul este în prezent singurul loc din lume unde a fost confirmată foametea. Aceasta se răspândeşte din cauza deciziei luate în fiecare zi de a continua acest război, indiferent de costurile civile”, a declarat Edem Wosornu.

În același timp, Statele Unite au acuzat Rusia, în cadrul ONU, că finanţează cele două părţi aflate în conflict în Sudan. Washingtonul afirmase, anterior, că Moscova joacă de ambele părţi ale conflictului pentru a-şi promova obiectivele politice.

Războiul din Sudan a izbucnit în aprilie 2023, pe fondul unei lupte pentru putere între forţele armate sudaneze şi forţele paramilitare RSF (Forţa de Sprijin Rapid), înaintea unei tranziţii planificate către un regim civil, declanşând cea mai mare criză a strămutărilor de populaţie şi a foametei din lume.

În noiembrie, Rusia a respins prin veto un proiect de rezoluţie al Consiliului de Securitate al ONU care cerea părţilor beligerante să înceteze imediat ostilităţile şi să asigure furnizarea de ajutor umanitar. Ceilalţi 14 membri ai Consiliului au votat în favoarea textului.

„Rusia a ales obstrucţionarea: a rămas singură în timp ce vota pentru a pune în pericol civilii, finanţând în acelaşi timp ambele părţi ale conflictului – da, asta am spus: ambele părţi”, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, în cadrul Consiliului, fără a oferi alte detalii.

Solicitat să detalieze, un purtător de cuvânt al misiunii SUA la ONU a declarat că Washingtonul este conştient de „interesul continuu al Rusiei pentru comerţul cu aur al Sudanului” şi condamnă orice sprijin material pentru părţile aflate în război „fie prin comerţul ilicit cu aur, fie prin furnizarea de echipamente militare”.

„Credem că cooperarea autorităţilor sudaneze în domeniul exploatării aurului cu entităţile şi persoanele ruse sancţionate s-ar putea dovedi potrivnică intereselor pe termen lung ale Sudanului şi aspiraţiilor poporului sudanez de a pune capăt războiului”, a declarat purtătorul de cuvânt al misiunii SUA la ONU. În replică, ambasadorul adjunct al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat:

„Regretăm că SUA încearcă să judece alte puteri mondiale după propriul său criteriu. Este evident că în Pax Americana pe care colegii noştri americani încearcă să o păstreze cu orice preţ, relaţiile cu alte ţări sunt construite doar pe baza exploatării lor şi a schemelor criminale care vizează îmbogăţirea SUA”, a spus el.

Reuters nu a putut contacta imediat părţile beligerante din Sudan pentru comentarii.

La ceea ce a declarat că va fi probabil ultima sa reuniune a Consiliului, Linda Thomas-Greenfield a devenit vizibil emoţionată în timp ce se adresa omologilor săi cu privire la Sudan, o criză care a fost în centrul atenţiei sale în timpul celor patru ani petrecuţi la organismul mondial.

„Cu toată dezamăgirea că nu am putut face mai mult, că noi, cu toţii, nu am făcut mai mult, eu încă mai am speranţă. Sper că reprezentanţii care stau în jurul acestei mese – colegii care au devenit prieteni – vor continua această misiune sacră, această responsabilitate supremă”, a spus ea.

Linda Thomas-Greenfield a fost numită de preşedintele Joe Biden. Donald Trump îi va succeda lui Biden pe 20 ianuarie.