FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, un proiect Banca Transilvania. De ce ai nevoie de o asigurare? Trei întrebări esențiale pentru agentul de asigurări

Ar trebui să ne gândim la asigurări nu doar atunci când sunt obligatorii și să înțelegem care sunt beneficiile acestora – spre exemplu: știați că asigurarea de viață presupune și un mecanism prin care poți să pui de-o parte niște bani în plus pentru pensie?

Acestea sunt câteva dintre ideile și sfaturile pe care le dau economistul Cristian Păun, campioana olimpică la scrimă Ana Maria Brânză și artistul Denis Roabeș (The Motans), într-un nou episod al emisiunii FIT-Finanțe pe Înțelesul Tuturor, un proiect Banca Transilvania.

De ce ai nevoie de asigurare?

Ana Maria Brânză, campioană olimpică la scrimă, explică de ce și-a făcut asigurarea de viață. „Am trecut printr-o operație la un moment dat și a fost teribil de amuzant când m-au sunat cei la care aveam asigurare de viață și mi-au spus: ”Trebuie să-ți decontăm ceva””. Ea susține că a fost surprinsă, deoarece credea că plătește acei bani pentru a-i avea la pensie. Ana-Maria Brânză are acum două asigurări de viață, făcute inclusiv cu plan de economisire.

Cristian Păun, profesor universitar finanțe și studii economice la ASE București, explică ce înseamnă de fapt asigurarea de viață. „Este o asigurare cu dublă funcție. Pe de o parte, aceasta îți asigură partea de sănătate. Și mai există o parte, cea legată de pensie – adică, de fapt, este un mecanism prin care tu pui de-o parte niște bani în plus, beneficiezi de niște servicii de sănătate și ai o pensie în plus față de pensia pe care o ai de la stat sau din alte surse”, spune Păun.

Denis Roabeș, artist compozitor The Motans, spune că are mai multe asigurări. „Am CASCO, am asigurare pe imobil și recent am aflat că am și asigurarea obligatorie de sănătate. Și asigurare obligatorie auto”, menționează Roabeș.

Cristian Păun explică că, în general, există două tipuri de contracte. Așa anumitele contracte „all risc”, unde sunt incluse toate riscurile care intră în domeniul asigurărilor. Și mai există contracte în care ești acoperit doar pentru anumite tipuri de riscuri. Un lucru foarte important de știut, subliniază economistul: chiar și atunci când ai toate riscurile acoperite, adică ai o asigurare foarte generoasă, există întotdeauna niște riscuri excluse. Cea mai frecventă situație de excludere este cea în care se întâmplă ceva din vina ta, afirmă Păun.

Ana Maria Brânză subliniază că educația este foarte importantă. „Cred că aici ar trebui cu toții să înțelegem mai bine, să ne informăm, să ne documentăm”, spune aceasta, care dă exemplul asigurărilor de călătorie. „Mi-aș dori să le achit în continuare fără să le folosesc. Dar îmi conferă mie un confort”, spune sportiva.

Ce întrebări să îi pui agentului de asigurări?

Consumatorii trebuie să știe că există resurse de unde își pot lua informații, inclusiv de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar și la companiile care vând aceste contracte de asigurare.

Păun face și un top trei întrebări pe care să le adresezi agentului de asigurări. „În primul rând, ar trebui să întrebați de randamentul pe care îl oferă asigurarea. În general, aceste contracte garantează un randament minim, adică o multiplicare minimă a banilor. Ar trebui să întrebați de condițiile asigurării de sănătate din spatele asigurării de viață, pentru că aceasta include și asigurare de sănătate. Unde mă tratez dacă am o problemă de sănătate, care sunt riscurile, ce boli acoperă? Operația se suportă? Spitalizarea se suportă? Și cred că ar trebui să discutați și despre nivelul de risc. Sunt multe asigurări de viață care oferă diferite niveluri de risc, pentru că întotdeauna multiplicarea banilor depinde de câte riscuri îți asumi”, explică Păun.

Denis Roabeș consideră că ar trebui să ne gândim la asigurări nu doar atunci când sunt obligatorii. „Eu cred că noi nu suntem destul de informați, pentru că eu până de curând credem că asigurarea de viață e doar în caz că mori”, exemplifică artistul.