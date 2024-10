Filmările pentru „Spider-Man 4” vor începe oficial în vara lui 2025, confirmă actorul principal al seriei, Tom Holland

„Totul este pregătit. Suntem aproape acolo. Este super interesant”, a declarat actorul în timpul unei apariții la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Un nou film din universul “Spider-Man“ al lui Tom Holland va apărea în curând.Marți seara, în timpul unei apariții la “Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Holland a dezvăluit că “Spider-Man 4” este oficial în pregătire, arată The Hollywood Reporter.

În timpul unei apariții separate la “Good Morning America”, Holland a glumit pe seama celui de-al patrulea film: „Ideea este nebunească. Este puțin diferită de tot ceea ce am făcut până acum, dar cred că fanii vor răspunde pozitiv la ea.”

Într-un interviu acordat săptămâna trecută la ”Rich Roll Podcast”, Holland a împărtășit că el și Zendaya au citit deja ciornele unui scenariu: „L-am citit acum trei săptămâni și chiar a aprins un foc în mine. Eu și Zendaya ne-am așezat și l-am citit împreună și, uneori, săream prin sufragerie spunând: „Acesta este un film adevărat, demn de respectul fanilor”. Dar mai sunt câteva lucruri pe care trebuie să le rezolvăm înainte de a putea începe cu adevărat, dar este interesant.”

Luna trecută, “The Hollywood Reporter” a relatat în exclusivitate că Destin Daniel Cretton era în discuții pentru a regiza filmul, înlocuindu-l pe regizorul Jon Watts.

Watts a regizat precedentele trei filme cu Holland în rolul principal, în timp ce Marc Webb a condus cele două filme Amazing Spider-Man care l-au avut ca protagonist pe Andrew Garfield. Sam Raimi a regizat trilogia în care au jucat Tobey Maguire și Kirsten Dunst.

Pentru cel de-al patrulea film al lui Holland, Chris McKenna și Erik Sommers scriu scenariul, în timp ce șeful Marvel, Kevin Feige, și fostul șef Sony, Amy Pascal, sunt producători. Nu este clar care va fi povestea, deoarece al treilea film Spider-Man, “No Way Home”, s-a încheiat cu faptul că lumea a uitat că adolescentul Peter Parker era Spider-Man, inclusiv MJ (Zendaya).

Tom Holland, Zendaya și Jacob Batalon au jucat în cele trei filme Spider-Man: “Spider-Man: Homecoming” (2017), “Spider-Man: Far From Home” (2019) și “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Vestea filmului ”Spider-Man 4” vine în contextul în care Holland a fost recent anunțat că va juca în cel mai recent lungmetraj al lui Christopher Nolan, alături de Matt Damon. Nolan a scris scenariul și regizează proiectul Universal. Studioul a stabilit o dată de lansare pentru 17 iulie 2026.

În timpul unei apariții miercuri, la emisiunea “Good Morning America”, Holland și-a amintit și de momentul în care a primit telefonul pentru a lucra cu Nolan.

„Când a venit oportunitatea, a fost telefonul vieții mele”, a spus el. „A fost o amintire a faptului că am primit telefonul cu privire la rolul lui Spider-Man acum 10 ani. Este un lucru uimitor pentru mine. Sunt super mândru și sunt foarte, foarte încântat”.