Festivalul de la Cannes 2024: Actrița Meryl Streep va primi un Palme d’Or onorific în cadrul ceremoniei de deschidere

La 35 de ani după ce a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță pentru filmul „A Cry in the Night” de Fred Schepisi, care a rămas singura ei apariție la festival, actrița americană Meryl Streep revine în forță. Actrița va fi invitata de onoare a ceremoniei de deschidere a celei de-a 77-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, pe 14 mai. Ea va primi un Palme d’Or onorific, au anunțat joi, 2 mai, organizatorii evenimentului, transmite Franceinfo.

„Sunt extrem de onorată să aflu că voi primi acest premiu prestigios. Câștigarea unui premiu la Cannes, pentru comunitatea internațională de artiști, a reprezentat întotdeauna cea mai înaltă distincție în arta cinematografiei”, a declarat vedeta, care va da startul celei de-a 77-a ediții a festivalului, al cărui juriu este prezidat anul acesta de regizoarea Greta Gerwig.

Greta Gerwig a regizat-o pe Meryl Streep în adaptarea sa a filmului The Daughters of Doctor March.

Legendă la Hollywood, cu un record de 21 de nominalizări la Oscar, Meryl Streep este cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filme-cult precum Kramer vs Kramer (1979), Sophie’s Choice (1982), On the Road to Madison (1995) și The Devil Wears Prada (2006).

Alte două nume mari din cinematografie vor primi anul acesta un Palme d’Or onorific: George Lucas, creatorul Star Wars, și, în mod colectiv, Studio Ghibli al regizorului japonez de animație Hayao Miyazaki.