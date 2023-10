Festival de teatru pentru copii la Bucureşti: 30 de reprezentaţii, ateliere şi tehnologii multimedia

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii „100, 1000, 1.000.000 de poveşti” va avea loc în perioada 7 -14 octombrie, în Sala Mică a Teatrului Ion Creangă (Str. Biserica Amzei 21-23) şi în Sala Rapsodia (Str. Lipscani, nr. 53), relatează Agerpres.

Vor participa 12 teatre şi trupe, cu 30 de reprezentaţii destinate celor mici, de la bebeluşi până la copii peste 12 ani, informează Primăria Capitalei, joi, prin intermediul unui comunicat.

Producţiile invitate la cea de-a XV-a ediţie aparţin unor teatre şi companii din Italia (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna), Finlanda (Compania de dans Auraco, Helsinki), Spania (Imaginart, Sabadell; Teatrul LaBu, Breda; Roseland Musical, Barcelona), Belgia (Teatrul La Guimbarde, Charleroi) şi România (Teatrul Ion Creangă, Bucureşti; Teatrul Ţăndărică, Bucureşti; Opera Comică pentru Copii, Bucureşti; Acting Dream Theater, Bucureşti; Teatrul Tineretului, Piatra Neamţ; Teatrul de Copii şi Tineret „Gulliver”, Galaţi).

Tema ediţiei, „Tehnologii multimedia în spectacolele pentru copii”, se va reflecta atât prin spectacolele selectate, cât şi în atelierele şi workshopurile susţinute de profesionişti din domeniu.

De-a lungul celor opt zile de festival, copiii se vor putea familiariza cu elemente specifice tehnologiei multimedia – proiecţii 3D, realitate augmentată, măşti VR, camere stop motion, costume motion capture. Totodată, vor avea loc ateliere de robotică, imprimare 3D şi VR pentru cei mici.

Programul este completat şi de o serie de evenimente conexe adresate profesioniştilor din domeniul artelor spectacolului pentru copii. Pentru aceştia, festivalul propune un workshop de mişcare, coordonat de Anna Ros şi Andreu Sans (Teatrul LaBu, Spania) şi unul dedicat educatorilor şi cadrelor didactice susţinut de Andra Burcă (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna).

De asemenea, vor avea loc şi ateliere pentru copii: „Urban Dance” un atelier de mişcare susţinut de Hector Puigdomenech (Imaginart, Spania), dar şi „Umbre. Sunet. Dans”, un atelier interactiv susţinut de Amel Felloussia and Elisabeth Mouzon (Teatrul La Guimbarde, Belgia).

Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii este organizat în cadrul proiectului european Mapping – A Map on the aesthetics of performing arts for early years.

Programul complet, precum şi alte detalii despre evenimentele din Festival pot fi consultate pe www.fitc.teatrulioncreanga.ro , dar şi paginile de social media ale Teatrului Ion Creangă.

Biletele sunt disponibile online pe site-urile Entertix şi Myticket, dar şi de la Casa de bilete a Teatrului (Str. Biserica Amzei 21-23).