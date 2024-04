VIDEO Ferrari va concura în albastru la  Marele Premiu al Floridei, de săptămâna viitoare / O mișcare de marketing și un omagiu adus istoriei Scuderiei

La următoarea cursă de Formula 1, cea de la Miami, în weekendul din 5 mai, Ferrari și salopetele piloților Charles Leclerc și Carlos Sainz vor fi vopsite în albastru, informează Corriere della Sera.

Oficial, compania a anunțat că prin schimbarea culorii se dorește a aduce un omagiu istoriei Scuderiei, care avea culoarea albastră, înainte ca roșul să facă parte din tradiția sa.

We could get used to this 🤭💙

How are you rating our new #MiamiGP kit? pic.twitter.com/tZ4kdu9kiS

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 25, 2024