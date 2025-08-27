G4Media.ro
FDA autorizează în SUA vaccinurile actualizate anti-COVID-19 pentru toate persoanele de peste…

centru vaccinare copii, vaccin, coronavirus, seringa
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

FDA autorizează în SUA vaccinurile actualizate anti-COVID-19 pentru toate persoanele de peste 65 de ani şi cele cu risc ridicat

27 Aug

Agenţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat vaccinurile actualizate împotriva COVID-19 pentru toate persoanele cu vârste de peste 65 de ani, precum şi pentru persoanele sub 65 de ani care prezintă riscuri medicale ridicate, a declarat miercuri secretarul american al Sănătăţii, informează Reuters, transmite Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Sociale din Statele Unite nu a răspuns deocamdată la solicitărilor transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă. Cele trei vaccinuri aprobate sunt produse de companiile Pfizer – împreună cu partenerul său german, BioNTech – Moderna şi Novavax.

Compania Pfizer a precizat că autorizaţia de utilizare de urgenţă a vaccinului său împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârste sub cinci ani a fost revocată.

Vaccinul Moderna a fost aprobat pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, a declarat secretarul american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr. Reprezentanţii companiei Moderna nu au putut fi contactaţi pentru a face declaraţii până la ora transmiterii acestor informaţii.

Versiunea actualizată a vaccinului Comirnaty, produs de Pfizer şi BioNTech, a fost aprobată pentru toate persoanele cu vârste de peste 65 de ani, precum şi pentru persoanele cu vârste cuprinse între 5 şi 64 de ani care suferă de cel puţin o afecţiune care le expune la un risc ridicat de complicaţii grave în urma infectării cu COVID-19, a anunţat compania americană într-un comunicat de presă.

