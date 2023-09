FCSB învinge Farul Constanța la Ovidiu, cu 1-0/ Gică Hagi: „Campionatul s-a pierdut, după ce am văzut în seara asta”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Farul Constanţa, dintr-un penalti contestat de gazde, transmite News.ro.

În finalul primei reprize, Compagno a înscris din pasa lui Ovidiu Popescu, în minutul 45+2, dar golul a fost anulat pentru un ofsaid. În minutul 55 arbitrul Sebastian Colţescu a acordat penalti pentru un contact între Tudor Băluţă şi Adrian Şut, iar Darius Olaru a transformat lovitura de pedeapsă. Farul a replicat prin lovitura de cap pe lângă poartă, din minutul 60, dar campioana a mai avut un şut pe poartă în minutul 89 din repriza secundă, când Târnovanu a intervenit senzaţional la şutul lui Andronache, şi FCSB s-a impus cu 1-0, păstrându-şi prima poziţie din clasament cu 21 de puncte. Farul a pierdut al cincilea meci şi ocupă poziţia a 11-a, cu 9 puncte.

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, crede că Farul nu mai are şanse la titlu şi va încerca să lupte pentru play-off.

„Nu o să stau să mă agăţ de un lucru care a fost aşa cum a fost… Practic a fost simulare. Eu cred că puteam să batem şi să câştigăm lejer dacă eram noi. Nu ştiu ce am mai reproşat arbitrului. Eu am conducere şi ea trebuie să iasă, să vorbească. Eu am auzit de la tot stadionul că a fost simulare şi nu a fost penalti. Eu ce să mai spun? Dacă arbitrul a dat, a dat. Nu mai există respect, nu mai exista nimic. Am primit cartonaş galben la primul fault, noi am primit o sută de faulturi, ei nu au primit nimic. Şi asta jucând acasă! Înseamnă că sunt lucruri pe care nu le mai înţeleg. Totul durează însă o zi. Mâine o luăm de la capăt. Dacă nu ai puterea să revii… Trebuie să strângem rândurile şi să redevenim noi, cei de anul trecut. Campionatul s-a pierdut, după ce am văzut în seara asta. Acum trebuie să evaluăm situaţia… dacă în seara asta, acasă, am primit ce am primit, vă daţi seama…”, a declarat Gheorghe Hagi după înfrângerea suferită duminică seara, 0-1 pe teren propriu cu FCSB.