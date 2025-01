Familia fostului lider comunist Mircea Malița respinge asocierea cu spionul Mihai Caraman. Kelemen Hunor a spus că Malița, mentorul lui Călin Georgescu, ”poate fi descris prin rețeaua Caraman”

Fiica și nepoata fostului lider comunist Mircea Malița au respins asocierea acestuia cu spionul comunist Mihai Caraman. Cele două au prezentat un document CNSAS care arată că ”nu există date sau documente din care să rezulte calitatea de lucrător sau colaborator al Securității” în ce îl privește pe Mircea Malița.

Reacția familiei fostului demnitar comunist a venit după ce președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că Malița, mentorul lui Călin Georgescu, ”poate fi descris prin rețeaua Caraman”.

”Eu am văzut următorul lucru și cred următorul lucru despre asta. Pe de o parte, ce am spus la început, că în spatele lui Georgescu se află o rețea de rezerviști care acoperă societatea în toate direcțiile, și aceștia și-au căutat un candidat, și au mobilizat. Pe de altă parte, în mod evident a fost acolo acel om care s-a prezentat ca anti-sistem, deși el este omul vechiului sistem, el nu este anti-sistem, el este omul vechiului sistem, întrucât el în 1986 (în perioada comunistă – n.red.) a învățat la New York și Londra, ceea ce nu a fost posibil pentru oricine, și este evident că a aparținut acelei rețele în mod dovedit, el a și declarat că mentorul său a fost Mircea Malița, care Malița poate fi descris prin rețeaua Caraman”, a spus Kelemen Hunor.

Mircea Malița a fost un influent demnitar comunist. A fost membru al conducerii PCR (Comitetul Central al Partidului Comunist Român), ministru al Educației, ambasador în SUA. Istoricul Vladimir Tismăneanu a scris că ”Malița a fost un activist comunist de tineret în anii stalinismului dezlănțuit. În 1949–1950 a lucrat împreună cu Virgil (Gipo) Ioanid în conducerea Secției Studenți a CC al UTM (Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitoresc, n.red.). Deci, în perioada de maxime represiuni împotriva celor cu „dosare suspecte” și „origini nesănătoase”.

Mihai Caraman a fost primul șef al SIE. El a fost dublu agent, lucrând pentru regimul comunist din România și pentru Rusia (KGB). El a penetrat NATO în anii 50-60 ai secolului trecut și a transmis informațiile și către KGB. Caraman a stârnit un scandal internațional când a reușit să racoleze mai mulți angajați NATO, cu ajutorul cărora a obținut informații și documente secrete ale Alianței Nord-Atlantice.