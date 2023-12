Expoziții de artă must-see în muzeele europene – recomandare Zilesinopti.ro

„Decembrie este o lună pentru destindere, celebrare și… vizitat obiective turistice instagramabile. Pentru cei care și-au planificat vacanța de iarnă în Europa, am pregătit câteva recomandări de expoziții de artă numai bune de văzut în perioada dintre Crăciun și Revelion”, scrie portalul Zilesinopti.ro.

„Dacă vă petreceți vacanța de iarnă în Belgia, în Antwerp, puteți vizita Turning Heads, de la Royal Museum of Fine Arts (KMSKA), o expoziție unică în care aveți ocazia de a vedea capodoperele unor artiști precum Bruegel, Rubens, Vermeer sau Rembrandt, care se axează pe pasiunea acestor mari pictori pentru chipuri, dar și pe interesul altor artiști pentru fețele oamenilor.

Pentru finalul de an, dacă veți călători la Berlin, nu trebuie să ratați expoziția Edvard Munch – Magic of the North. Aceasta poate fi vizitată la Berlinische Galerie și promite peste 80 de opere semnate Edvard Munch, din perioada 1892-1933. Numele expoziției este inspirat chiar din operele lui Munch care, inspirat la rândul său de fiorduri, le-a transpus în operele sale într-o reinterpretare a cosmosului.

Dacă aveți planificată o călătorie la Paris, puteți trece și pe la expoziția Mark Rothko, de la Fundația Louis Vuitton. Această expoziție reunește 115 opere de artă de la instituții precum Galeria Națională de Artă din Washington D.C. sau Tate din Londra”, arată sursa citată.

Pe lista de sugestii se mai găsesc muzee Viena, Florența, Londra, Timișoara și București.