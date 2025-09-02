G4Media.ro
Explozia de la fabrica de pal Kronospan din Sebeş, cauzată de o…

incendiu kronospan sebes
sursa foto: Cititor G4Media

Explozia de la fabrica de pal Kronospan din Sebeş, cauzată de o scânteie produsă pe tubulatura din interiorul halei, au stabilit reprezentanții ISU Alba

Articole2 Sep • 148 vizualizări 0 comentarii

Explozia produsă luni la fabrica de pal Kronospan din Sebeş a fost cauzată de o scânteie produsă pe tubulatura din interiorul halei, au stabilit reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba, transmite News.ro.

O scânteie mecanică produsă pe tubulatura din interiorul halei unde se fabrica pal a cauza explozia produsă luni dimineaţă la fabrica de pal din Sebeş, au declarat pentru News.ro oficialii ISU Alba.

Deflagraţia a cauzat patru victime, trei care au suferit arsuri şi una care are politraumatisme.

Pompieri din trei judeţe – Alba, Sibiu şi Mureş – au intervenit pentru stingerea incendiului. Deflagraţia a fost atât de puternică încât o coloană de flăcări şi fum a fost văzută de la distanţe mari, în momentul în care s-a produs.

Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au traumatisme – în urma unu incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş

O coloană de flăcări şi fum, înaltă de câţiva metri, s-a văzut de a distanţe mari în momentul în care s-a produs explozia. Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista ”o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.

