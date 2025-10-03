Explicația primarului Sectorului 6, de ce cad atât de mulți copaci în București: au multă frunză, sunt grei, iar pământul e moale / Ciprian Ciucu: ”Fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că nu poate prezenta o situație punctuală cu intervențiile care se execută acum în această zonă a Bucureștiului pentru că apar permanent noi situații în care arbori sunt puși la pământ de către vântul puternic.

”Colegii de la ADPDU mi-au spus că, cel puțin în ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți copaci căzuți.

Sunt 4 cauze majore care au contribuit: copacii au multă frunză și sunt grei; pământul e foarte moale de la atât de multă apă, iar rădăcinile nu mai sunt fixate; ⁠fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate; ⁠vântul suflă destul de tare.

Dacă ne cere cineva acum o situație cu intervențiile nici nu avem cum să o dăm, pur și simplu se lucrează la foc automat”, a precizat primarul de sector într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aproape 80 de intervenţii ale pompierilor au avut loc vineri, între orele 14:00 şi 18:00, în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, a informat ISUBIF, transmite Agerpres.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, vineri, în intervalul orar 14:00 – 18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, a anunţat sursa citată.

Astfel, 72 de cazuri au fost înregistrate în Bucureşti: 49 pentru copaci căzuţi; 18 pentru elemente de construcţie desprinse şi cinci pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 18 de autoturisme.

În Ilfov au fost şase intervenţii: patru pentru copaci căzuţi şi două pentru elemente de construcţie desprinse.