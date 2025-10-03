G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Explicația primarului Sectorului 6, de ce cad atât de mulți copaci în…

copac curte casa Malik București
Sursa foto cititor G4Media

Explicația primarului Sectorului 6, de ce cad atât de mulți copaci în București: au multă frunză, sunt grei, iar pământul e moale / Ciprian Ciucu: ”Fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate”

Articole3 Oct • 170 vizualizări 0 comentarii

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, spune că nu poate prezenta o situație punctuală cu intervențiile care se execută acum în această zonă a Bucureștiului pentru că apar permanent noi situații în care arbori sunt puși la pământ de către vântul puternic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Colegii de la ADPDU mi-au spus că, cel puțin în ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți copaci căzuți.

Sunt 4 cauze majore care au contribuit: copacii au multă frunză și sunt grei; pământul e foarte moale de la atât de multă apă, iar rădăcinile nu mai sunt fixate; ⁠fiind în mediu urban, rădăcinile nu sunt foarte dezvoltate; ⁠vântul suflă destul de tare.

Dacă ne cere cineva acum o situație cu intervențiile nici nu avem cum să o dăm, pur și simplu se lucrează la foc automat”, a precizat primarul de sector într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aproape 80 de intervenţii ale pompierilor au avut loc vineri, între orele 14:00 şi 18:00, în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, a informat ISUBIF, transmite Agerpres.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, vineri, în intervalul orar 14:00 – 18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat 78 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov”, a anunţat sursa citată.

Astfel, 72 de cazuri au fost înregistrate în Bucureşti: 49 pentru copaci căzuţi; 18 pentru elemente de construcţie desprinse şi cinci pentru cabluri electrice afectate. În urma acestora au fost avariate 18 de autoturisme.

În Ilfov au fost şase intervenţii: patru pentru copaci căzuţi şi două pentru elemente de construcţie desprinse.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.