Expert în parenting, despre presiunea comparațiilor: „Astăzi este mai mare decât a fost vreodată” / ”Nu avem picioarele Ioanei, banii Mirunei, soțul Cătălinei, casa Vasilicăi…”

Expertul în parenting Urania Cremene susține că presiunea de a excela la toate capitolele făcută de către părinți asupra copiilor are un impact extrem de negativ în dezvoltarea ulterioară a acestora, relatează Turnul Sfatului.

Ea îi încurajează pe părinți să își construiască rețele de suport pentru a face față mai ușor provocărilor cotidiene.

„Vi s-a întâmplat vreodată să veniți acasă și să spuneți: Tata, am luat 8 la mate!, iar întrebarea pusă imediat după să fie: Dar ceilalți? Cât au luat ceilalți? Era o întrebare care venea foarte des, nu? Pe mine m-a disperat acest „ceilalți”. Ce relevanță are cât au luat ceilalți? Ei bine, treaba aceasta merge în profunzime. Uite, fratele tău și-a făcut curat în cameră, tu de ce nu ți-ai făcut? Dar uite, ea ce frumos stă în bancă, tu de ce nu stai la fel? Dar Ioana? Ea nu are posibilitățile noastre financiare și învață bine. Tu ai tot ce vrei și nu înveți la fel de bine. Comparații peste comparații pe care le folosim în continuare”, a spus expertul în parenting.

A explicat apoi că aceste comparații ajung și în viața noastră de adult și, fără să ne dăm seama, ajungem să ne dorim realizările altora—„stele”, după cum le-a numit ea—fără să conștientizăm că, acolo unde cineva a obținut ceva, a făcut-o prin muncă și nu doar datorită norocului.

„Acest mecanism al comparațiilor îl avem și noi pentru că nu ne simțim bine, echilibrați, ajunși în viața noastră acolo unde ne-am dorit sau unde am crezut că putem ajunge, pentru că nu avem picioarele Ioanei, banii Mirunei, soțul Cătălinei, casa Vasilicăi și serviciul nu știu cui și nu arătăm precum toate acelea care sunt în reviste, în online și peste tot”, a spus Urania Cremene.