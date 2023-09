EXCLUSIV Premierul Ciolacu, despre afacerea cu panouri fotovoltaice a nepotului său, parțial finanțată din fonduri PNRR: ”Eu niciodată nu am intervenit pentru el undeva. Dacă se dovedește așa ceva, plec din funcție” / De ce i-a dat cu împrumut liderul PSD aproape 100.000 de euro

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu este implicat, în nici un fel, în afacerea cu parcuri fotovoltaice a nepotului său Mihai Cristian. ”M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia”, a declarat Ciolacu pentru G4Media.ro. La rândul său, Mihai Cristian a transmis despre unchiul său că ”Nu a fost implicat și nu are nicio legătura cu acest proiect.”

Două firme la care Mihai Cristian Ciolacu este asociat apar pe o listă provizorie a Ministerului Economiei ca posibile destinatare ale unor ajutoare de stat de circa 110 milioane de lei provenite din fonduri PNRR. Unchiul a dezvăluit pentru G4Media.ro destinația unui împrumut de 490.000 de lei către nepot, împrumut raportat în declarațiile sale de avere, Marcel Ciolacu susține că banii au fost investiți de acesta drept capital social în societatea de construcții Comuncas SRL din Timiș în care asociată este și Mihaela Teodora, soția lui Sorin Grindeanu, unul dintre apropiații lui Marcel Ciolacu.

”De câțiva ani, cu un prieten de-al lui, încearcă să construiască această afacere. M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia. Eu niciodată nu am intervenit sau am dat telefon să intervin pentru el undeva. Dacă se dovedește așa ceva, plec din funcție. Știu că a muncit și muncește foarte mult”, a declarat premierul Marcel Ciolacu pentru G4Media.ro.

La rândul său, Cristian Mihai Ciolacu a transmis că unchiul său ”Nu a fost implicat și nu are nicio legătura cu acest proiect”, explicând că acest demers a pornit de la faptul că ”Partenera mea avea terenul și diverse firme au căutat-o pentru a obține superficie (cale de acces n.r.) pe ele. Așa mi-a venit ideea să facem noi proiectele, după ce am citit modelul de contract de superficie.”

Referitor la sumele de bani cu care firmele sale să contribuie la realizarea proiectelor, Cristian Mihai Ciolacu a afirmat că acestea ar proveni din ”Cofinanțare de la bancă, fresh equity PNRR aproximativ 35%, garanțiile vor fi parcurile și contract PPA (Power Purchase Agreements/înțelegeri cu consumatori care doresc să achiziționeze electricitate din surse regenerabile n.r.) pe 5 ani.”

La începutul acestei luni, Economedia.ro dezvăluia faptul că două societăți la care Mihai Cristian, nepotul premierului Marcel Ciolacu, deține câte 50% din părțile sociale, au depus proiecte la Ministerul Economiei ca să primească ajutor de stat de peste 110 milioane lei din fonduri PNRR pentru producția de energie eoliană și solară. În acest moment, proiectele celor două companii sunt aprobate în evaluare, în etapa de precontractare.

În proiecte, cele două firme – Solar Energy Production și Development Power Solar Energy – se angajează să construiască, până la 31 decembrie 2025, două parcuri fotovoltaice în comuna buzoiană Stâlpu, pe un teren de circa 90 de hectare.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Energiei, Solar Energy Production a depus un proiect în valoare de 233.324.849 lei, din care vrea să primească ajutor de stat de 61.672.320 lei pentru creare capacitate nouă de producere energie electrică. Cealaltă firmă, Development Power Solar Energy, a depus un proiect în valoare de 184.944.080,19 lei, din care ajutor de stat de 50.716.320 lei, tot pentru creare capacitate nouă de producere energie electrică.

Solar Energy Production și Development Power Solar Energy au fost înființate în aprilie 2022, pe site-ul Ministerului de Finanțe nici una neavând raportată cifră de afaceri sau număr de angajați, ci doar piederi de 365.488 lei, respectiv 336.810 lei. În Ghidul Solicitantului elaborat de Ministerul Economiei pentru acordarea acestor ajutoare se prevede că finanțările PNRR pot fi accesate și de către companii nou înființate.

Unul dintre avizele obținute de cele două firme a fost dat, în prima parte a acestui an, de firma de stat Transelectrica, la conducerea căreia a fost numit, ulterior, Ștefăniță Munteanu, consilier județean PSD Buzău și un apropiat al nepotului al lui Marcel Ciolacu, după cum o arată o forografie din 31 decembrie 2019.

Poza.jpg Încercuiți, de la stânga la dreapta: Ștefăniță Munteanu și ”Mitză” Cristian Mihai Ciolacu, nepotul premierului. Fotografie de la Revelionul cu tema anii 20 organizat pe 31 decembrie 2019 la Palatul Parlamentului Sursa foto: Facebook

Întrebat despre prezența lui Munteanu în Transelectrica în contextul acestei investiții, nepotul lui Ciolacu a precizat că ”Toate avizarile au fost efectuate de Electrica Distributie și au durat mai mult de un an de zile. Doar ATR-ul este emis de Transelectrica pentru ca solutia de racordare este in statia lor. ATR-ul a fost emis in baza avizelor de la Electrica Distribuție.”

Referitor la afacerile sale anterioare, Cristian Mihai Ciolacu a declarat că, în 2022, cifra totală de afaceri a acestora a fost de ”Aproximativ 40 milioane RON, in marea majoritate cu obiect de activitate comerț.”

În 2021, el a fost co-fondator, în Timiș, al firmei de construcții Comuncas SRL, în care o are drept parteneră de afaceri și pe Mihaela Teodora, soția ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, un apropiat al lui Marcel Ciolacu atât în PSD, cât și în viața personală.

Conform premierului, de această societate se leagă împrumutul de 490.000 de lei (aprox 100.000 de euro) pe care i l-a acordat nepotului și care figurează în declarația sa de avere. Banii ar fi fost investiți de Cristian Mihai Ciolacu drept capital sociale la înființarea Comuncas SRL.