EXCLUSIV Partenera europarlamentarului USR Vlad Voiculescu îl acuză că are un cont secret pe Tinder și anunță că se desparte de el / Voiculescu: Nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu / De ce este un caz de interes public iar dreptul la viață privată se restrânge semnificativ în cazul unui politician

Partenera europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu, îl acuză într-un grup privat pe Facebook că are cont secret pe Tinder (site de dating) și anunță că de acum îl numește ”fost partener”. G4Media a confirmat autenticiatea mesajului din multiple surse. Voiculescu nu este căsătorit, dar are un copil de doi ani cu partenera sa, cu care formează un cuplu de câțiva ani. Politicianul a postat recent imagini cu partenera și cu copilul pe pagina sa de Facebook, pe care le-a utilizat inclusiv în scopuri electorale.

Europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu a declarat pentru G4Media.ro că nu a înșelat-o niciodată pe fosta lui parteneră și că nu mai formează un cuplu. El nu a intrat în alte detalii și nu a răspuns acuzațiilor referitoare la contul secret pe care l-ar avea deschis pe aplicația Tinder. „Vă mulțumesc pentru că mi-ați scris. Apreciez că ați vrut să aflați punctul meu de vedere. Tot ce vă pot spune este că nu am înșelat-o niciodată pe mama copilului meu. De asemenea, vă pot confirma că Laura și cu mine nu mai formăm un cuplu. Îmi pare foarte rău că detaliile unui conflict de familie au ajuns în spațiul public, dar vă rog să acceptați că nu voi dialoga cu mama copilului meu prin intermediul presei, nici al social media. Vă mulțumesc pentru înțelegere”, a transmis Voiculescu redacției G4Media.ro.

Pe data de 9 iunie, în ziua alegerilor euroarlamentare, Voiculescu postat pe pagina de Facebook poze ținând copilul în brațe alături de partenera sa în fața secției de votare și o poză cu fetița de doi ani în timp ce introduce votul în urnă din brațele tatălui său. Alfel spus, politicianul Voiculescu a utilizat imagini cu partenera și copilul său în scopuri electorale, pentru a proiecta imaginea unui familist convins. Or, câteva săptămâni mai târziu, imaginea proiectată public de politician este contrazisă de partenera sa, care îl acuză de infidelitate.

Voiculescu a candidat pe lista USR la Parlamentului European, de pe poziția a doua. În decembrie 2023, procurorii DNA l-au acuzat de abuz în serviciu în ”Dosarul Vaccinurilor”.

Partenera lui Voiculescu nu a dorit să comenteze. „Postările au aparut pe un grup privat, nu le-am scris pentru a aparea în spatiul public”, a declarat ea pentru G4Media.ro. De subliniat că G4Media nu a redat detaliile de can-can din mesaje, ci a preluat doar informația relevantă.

Este un caz de interes public viața personală a unui politician? Ce spune practica CEDO? Potrivit specialiștilor în drept, ”este necesar să se facă distincţie între persoanele particulare şi persoanele care acţionează într-un context public, în calitate de personalităţi politice sau persoane publice. Astfel, în vreme ce o persoană privată necunoscută publicului poate pretinde o protecţie deosebită a dreptului său la viaţa privată, acest lucru nu este valabil şi pentru persoanele publice”.

Practica CEDO mai reține că ingerința jurnaliștilor în viața intimă a politicienilor este permisă dacă, de exemplu, ” informațiie, fotografiile sau filmările contribuie la o dezbatere de interes general”. În cazul europarlamentarului USR, Vlad Voiculescu, întrebarea este în ce măsură un politician necăsătorit poate invoca dreptul la viață privată când este acuzat de parteneră de infidelitate? O mai poate face din moment ce, ca politician, a utilizat în mod constant imagini din viața personală pentru a se profila ca om politic? Alegătorii său au dreptul să cunoască aceste detalii în funcție de care își mențin sau retrag încrederea într-un om politic.

O altă dezbatere importantă este legată de reglementarea parteneriatului civil în România. Vlad Voiculescu și partenera au trăit într-o uniune consensuală, care din punct de vedere juridic nu este recunoscută de statul român. În absența reglementării, nici comportamentul lui Vlad Voiculescu nu poate fi încadrat legal.

România este presată să adopte o lege a parteneriatului civil, dat fiind că numărul celor care trăiesc în concubinaj este în creștere în ultimii ani. Potrivit organizațiilor pentru apărarea drepturilor minorităților, în România sunt peste 800 de mii de cupluri care trăiesc într-o formă de concubinaj.

În urmă cu patru ani, Vlad Voiculescu și-a făcut inclusiv campania pe Tinder în timp ce intenționa să candideze la primăria Capitalei din parte PLUS. Potrivit unui interviu realizat de VICE, ”gluma a fost făcută de filiala de tineret a partidului, fără ca politicianul să știe de ea, astfel încât mesajul că Vlad Voiculescu candidează la șefia Capitalei să ajungă și la targetul tânăr. Doar pe Facebook, informația a atins peste 50 de mii de persoane, conform Generației PLUS București.”

”Nu am avut niciodată cont de Tinder. Mi-ar plăcea însă, ca Primăria să aibă rating-ul, popularitatea și eficiența aplicației”, a declarat Voiculescu în urmă cu patru ani. ”Știam că Generația PLUS pregătește ceva de Valentine’s, dar nu știam ce. Am încredere în ei, cred că își înțeleg mai bine generația. Vocea și creativitatea lor sunt mai mult decât binevenite în campania mea. Inițial am citit „cu atenție și îngrijorare”, apoi am râs. Am aflat de la niște „complici” că acest cont Tinder era cadoul Generației PLUS de Valentine’s. Oamenii știu că țin la glume. Așa că abia aștept să le întorc amabilitatea cu prima ocazie”, a mai explicat Voiculescu în urmă cu patru ani.



”În prima zi erau peste 70 de match-uri, iar cu mai mulți colegi din Generația PLUS am intrat și în dialog. La sfârșit țintim vreo trei sute de mii de voturi. Cam ca la date-ul pe care ni l-am dat noi, oamenii buni din orașul ăsta, în trecut, în Piața Victoriei. Cu voturile astea ne putem asigura o relație serioasă și pe termen lung cu Bucureștiul”, a mai spus Voiculescu.



Întrebat de reporterul VICE dacă ”Dragostea la prima vedere este impulsivă și plină de necunoscut. La ce să ne așteptăm de la un primar la prima vedere?”, Voiculescu a răspuns: ”Eh, eu nu mai sunt chiar la prima (zâmbește). Aș zice ca sunt mai degrabă un pariu bun pentru cineva care vrea o relație serioasă, pe termen lung, la primărie. Cred că atunci când începi o relație, trebuie să te uiți la cum a fost omul și în alte relații și ce a construit în trecut.”

Vlad Voiculescu nu a mai candidat la primăria din partea PLUS la alegerile din 2000, ci și-a anunțat susținerea pentru Nicușor Dan.

Nu este vorba însă de același cont pe platforma de dating. Contul lui Voiculescu pe Tinder deschis acum patru ani era pe numele lui, în timp ce contul despre care vorbește partenera lui de viață ar fi secret, deschis sub alt nume.

Cazuri similare din alte țări în care viața privată a politicienilor a devenit subiect legitim de presă

BBC a relatat pe larg în luna aprilie despre fostul prim-ministru laburist Harold Wilson, care a avut o aventură cu secretarul său adjunct de presă în timpul mandatului său, au dezvăluit doi dintre consilierii săi. Cei doi, Joe Haines și Lord Donoughue, au păstrat secretul timp de aproape 50 de ani. Domnul Haines, în vârstă de 96 de ani, a vorbit pentru prima dată despre relația domnului Wilson cu Janet Hewlett-Davies într-un interviu acordat ziarului Times. Lordul Donoughue a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că știa și el despre această aventură. Au existat zvonuri persistente conform cărora dl Wilson, care era căsătorit, ar fi avut o aventură cu secretara sa politică, Marcia Williams, ulterior baroneasa Falkender. Acesta a negat în mod repetat afirmațiile.

Benjamin Griveaux , candidatul președintelui francez Emmanuel Macron pentru a deveni primar al Parisului a demisionat în 2020. O înregistrare video cu el masturbându-se, pe care i-a trimis-o unei femei de 27 de ani a fost postată online și a devenit subiect de dezbatere publică. ”Invadarea vieții private a cetățenilor este greșită și adesea crudă. Trebuie doar să vă uitați la tabloidele britanice pentru a vedea cât de greșită și crudă poate fi. Este la fel de greșit să discutăm – în limitele rațiunii – despre viața privată și ipocriziile personalităților publice? Griveaux, căsătorit și cu trei copii mici, s-a lăudat în campania sa cu viața sa de familie fericită și cu valorile sale conservatoare. Fostul președinte Jacques Chirac și mulți alți politicieni francezi conservatori s-au făcut vinovați de standarde duble similare în trecut”, a scris Politico în urmă cu patru ani, pledând pentru expunderea detaliilor de viață privată atunci când au relevanță pentru politicieni.

a anunţat, în 2018, că va demisionează din funcţie şi va renunţa la poziţia de lider al Partidului Naţional, acuzat că a avut o aventură extraconjugală cu fosta sa secretară. Cazul a fost relatat in extenso de BBC. Un politician japonez care a ținut prima pagină a ziarelor în 2016 pentru încercarea sa de a-și lua concediu de paternitate a demisionat după ce a recunoscut că a avut o aventură în timp ce soția sa era însărcinată. Kensuke Miyazaki, în vârstă de 35 de ani, a zguduit scena politică conservatoare din Japonia atunci când a încercat să își ia un concediu de o lună pentru a-și ajuta soția însărcinată, o premieră pentru un deputat japonez de sex masculin. Cazul a fost relatat in extenso de The Guardian.