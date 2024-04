EXCLUSIV O afacere între prieteni: contractul de 40 de milioane de euro de la Primăria Sectorului 5 / Administratorul public care a semnat atribuirea este nepotul lui Piedone / Plus: Un detaliu surprinzător despre patronul de facto al firmei câștigătoare

Legăturile pe linie de partid nu sunt singurele lucruri pe care le au în comun protagoniștii contractului de 40 de milioane de ero atribuit, zilele trecute, de Primăria Sectorului 5 firmei Magic Star Security după o procedură organizată pe site-ul instituției. Astfel, Iulian Cârlogea, administratorul public al Primăriei și persoana care a semnat decizia de atribuire este nepotul primarului Cristian Popescu Piedone. În plus, fiica lui Ionel Tucmuruz, patronul de facto al firmei câștigătoare, apare într-o fotografie în care soțul ei a scris despre Vlad Popescu, fiul lui Piedone, că îi este naș. Ionel Tucmuruz neagă această informație și afirmă că a fost o glumă: ”Se alintă și ei”.

G4Media.ro a dezvăluit, luni, faptul că Piedone, Cârlogea și Tucmuruz sunt membri ai Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL). Site-ul formațiunii arată că toți au funcții de conducere la nivel național: Piedone este președinte executiv, Cârlogea – unul dintre vicepreședinți, iar Tucmuruz – unul dintre secretarii generali adjuncți. Și Piedone Junior apare în secțiunea liderilor, în lista celor trei deputați PUSL din mandatul 2020-2024.

Contactat de G4Media.ro, Iulian Cârlogea a afirmat că situația legăturii sale de rudenie cu Piedone – nepot din partea soției acestuia – a fost clarificată încă din anul 2020 de Agenția Națională de Integritate care a stabilit că angajarea sa în subordinea unchiului său nu reprezintă o faptă ilegală. Referitor la atribuirea contractului, el a susținut ieri că ”S-au îndeplinit toate condițiile legale”.

Pe de altă parte, o apropiere între familiile Tucmuruz și Popescu Piedone este indicată de o fotografie postată pe Facebook în octombrie 2023. La acel moment, cu prilejul deschiderii, de către familia Tucmuruz, a unui restaurant de lux în zona Brașovului, soțul fiicei lui Ionel Tucmuruz a postat o poză alături de Vlad Popescu Piedone și soția acestuia. Vlad este fiul primarului de la Sectorul 5. Ca hashtag, ginerele lui Tucmuruz a scris ”our godfathers” (nașii noștri, în traducere), dar socrul Ionel neagă faptul că Piedone Junior ar fi nașul fiicei sale: ”Astea sunt glumele lor. (…) sunt copii tineri. Se alintă și ei” adăugând că nașul de cununie este un dezvoltator imobiliar care ridică blocuri în zona Sisești și care are copii de vârsta finilor.

Săptămâna trecută, Hotnews.ro a publicat o fotografie care îl arăta ca prezent la evenimentele de anul trecut ocazionate de deschiderea restaurantului și pe primarul Piedone.

Referitor la contractul de 40 de milioane de euro atribuit de Primăria Sectorului 5, Ionel Tucmuruz a transmis G4Media.ro: ”Familia mea are contractul din anul 2019 când era primar Domnul Florea ..! (Daniel, edil al Sectorului 5 până în anul 2020 n.r.) Nu are legătură cu familia Piedone. Contractul și-a urmat cursul și atât. Adică ce ar fi trebuit, ca familia să renunțe la Acordul Cadru din 2021 că e primar Piedone??? (…) Poate nu vă vine să credeți, dar eu chiar nu mă implic de mulți ani în firma de pază, nu mă interesează! Familia este în asocieri cu alte societăți cunoscute de pază și împreună participă la licitații! Atât. Tot ce este în spațiul public sunt speculațiile oamenilor de bine…”

Pe de altă parte, conform documentelor din portalul național de achiziții publice, persoana de contact a firmei Magic Star Security este chiar Ionel Tucmuruz care figurează și cu numărul său de mobil.

Despre relația cu Piedone, Tucmuruz spune că ”l-am cunoscut, cred, că prin anul 2000 când am făcut o verificare (…) privind asigurarea sistemelor de pază. Și după am avut o relație profesională când eram adjunct la secția 14 (polițist n.r.) și dânsul primar. Dar eu m-am pensionat în 2010 medical, probleme cu inima și comisia m-a clasat! De atunci am avut relații sporadice! Eu mai mult stând la Brașov, iar în București 2-3 zile”.

Cristian Popescu Piedone și fiul său nu au putut fi contactați, ambii având telefoanele închise.

G4Media.ro a dezvăluit, ieri, faptul că Primăria Sectorului 5 a atribuit, zilele trecute, un contract de 40 de milioane de euro pentru servicii de pază pe 4 ani pentru obiectivele aflate în administrarea Sectorului 5 printr-o procedură organizată pe site-ul instituției. Liderul asocierii care a câștigat contractul este societatea Magic Star Security controlată de familia lui Ionel Tucmuruz, un fost polițist condamnat penal.