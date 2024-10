EXCLUSIV Mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială a președintelui Iohannis de la Vila Lac 3, nu doar la Neptun

Președintele Klaus Iohannis dispune de un mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială de la Vila Lac 3 din cartierul Primăverii, nu doar la reședința de vară de la Neptun, după cum rezultă din imaginile surprinse din satelit de G4Media.ro și confirmate de surse oficiale. Din imagini rezultă clar cel puțin o gaură amenajată, însă sursele G4Media.ro au confirmat că este vorba, la fel ca la Neptun, de trei.

Administrația prezidențială nu a răspuns până la ora publicării articolului la întreabarea dacă dacă Regia Protocolului de Stat (RA-APPS) a amenajat mini-terenul de golf la solicitarea președintelui Klaus Iohannis și în ce an s-a întâmplat acest lucru.

Președintele Klaus Iohannis a locuit la începutul mandatului câteva luni la Vila Lac 2, până când fostul președinte, Traian Băsescu a eliberat Vila Lac 3.

Guvernul a decis în iunie 2015 ca după mutarea la Vila Lac 3 a președintelui Iohannis, Vila Lac 2 să își piardă regimul de reședință prezidențială, urmând să fie folosită de RA-APPS pentru diferite activități de protocol. Cele două clădiri sunt învecinate pe o peninsulă, despărțite doar de un mic părculeț și înconjurate de vegetație. Potrivit surselor G4Media.ro, chiar dacă nu mai are statut de reședință oficială, Klaus Iohannis folosește uneori și Vila Lac 2.

După terminarea mandatului, președintele Klaus Iohannis ar urma să se mute într-o vilă pe Bulevardul Aviatorilor 86, în care Regia Protocolului de Stat a decis să investească în renovări și reamenajări 9 milioane de euro.

Președintele Klaus Iohannis are un mini-teren de golf și la reședința de vară de la Neptun. Conform imaginilor surprinse de G4Media, trei găuri de golf sunt amenajate în jurul lacului din fața Vilei Nufărul, construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu și folosită după Revoluție de președinții României.

Un teren de golf profesionist are 18 găuri. În România sunt doar patru astfel de terenuri, unde se pot organiza turnee: Pianu și Teodora (la Alba), Bucharest Golf Club și National Golf and Contry Club la Periș. Potrivit pasionaților de golf, se mai practică jocul la 9 găuri (Sungarden și Transilvania Golf la Cluj, și un teren la Breaza). Terenurile cu trei găuri, precum cele de la Vila Lac 3 și Neptun, sunt mai degrabă pentru relaxare personală, nu pentru mai mulți jucători.

Președintele Klaus Iohannis a fost văzut în repetate rânduri la terenul de golf de la Pianu de Jos, una dintre locațiile sale de relaxare preferate.

”Golful se poate practica la orice vârstă”, a transmis președintele Klaus Iohannis pe data de 18 septembrie 2021, din județul Alba, unde a participat la un eveniment organizat de compania Dacia Renault, la terenul de golf de la Pianu de Sus.

”Mă bucur să întâlnesc aici atât de mulți oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă ocazia de a petrece mai mult timp în natură, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea acestor sporturi. Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mulți să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții”, a spus președintele.

Iohannis: „Nu am avut şi nu am cerinţe extravangante!

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, pe data de 8 septembrie 2015, citat de Turnul Sfatului, că a cerut să fie reparată şi zugrăvită, că SPP a cerut anumite reparaţii la rândul său, iar specialiştii au cerut consolidarea clădirii, însă nu a avut „cereri extravagante”.

„Nu am avut şi nu am cerinţe extravangante, dar, da, am cerut să fie zugravită casa, am cerut să fie reparată şi zugrăvită faţada. Da, SPP a cerut să se zugrăvească şi să se consolideze o parte care joacă un fel de rol de adăpost. Da, este adevărat că specialiştii au cerut o consolidare a clădirii. M-au informat la sfârşit că asta se face”, a spus preşedintele, citat de Mediafax. „Cereri extravangate nu obişnuiesc să am”, a adăugat Iohannis.

Cele trei vile, Vila Lac 1, Vila Lac 2 și Vila Lac 3 au fost construite în 1962, la comanda liderului de atunci al republicii, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aici chiar a locuit o perioadă liderul comunist alături de familie, dar și primul ministru de atunci, Ion Gheorghe Maurer. Clădirile au fost proiectate de arhitectul Cezar Lăzărescu, care s-a inspirat din arhitectura americană a vremii.

În anul 2005 s-au făcut modernizări la Vila Lac 3, în valoare de 955.848 de lei, iar între anii 2006-2008 s-au cheltuit alţi 33.984 de lei, scrie sit-eul realitatea.ro. În anul 2005, reşedinţa prezidenţială a fost dotată cu mobilier şi sisteme de supraveghere.

Vila construită pe o suprafaţă de 1.045 mp, are un garaj cu o suprafaţă de 107 mp, un teren de tenis ce măsoară peste 680 mp, un ponton de peste 128 mp. Atât „Vila 2” cât şi „Vila 3” sunt ambientate cu sculpturi şi picturi de patrimoniu. Cele două mai au ceva comun, anume materialele folosite pentru interioare, cum ar fi lemnul exotic adus din Indonezia şi Brazilia, piatră şi marmură de provenită din China şi India, mobilier îmbrăcat cu piele de Cordoba și dotată cu tavane extensibile.