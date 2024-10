Everest: Piciorul exploratorului Andrew Irvine, găsit la 100 de ani de la misterioasa sa dispariție

Un secol de mister și speculații. La 8 iunie 1924, exploratorul și alpinistul britanic Andrew Irvine, în vârstă de 22 de ani, a fost văzut pentru ultima dată nu departe de vârful muntelui Everest, pe care încerca să îl escaladeze împreună cu tovarășul său de călătorie, George Mallory. Cei doi ar fi fost primii care ar fi reușit acest lucru, dar nu există nicio dovadă că au ajuns pe vârf, scrie BFM TV.

Povestea a rămas o enigmă încă de atunci, intrigând alpiniștii și istoricii deopotrivă. Au fost lansate mai multe expediții pentru a găsi cadavrele celor doi bărbați dispăruți. Trupul lui George Mallory a fost descoperit în 1999 de către americanul Conrad Anker. Dar nu și cel al lui Andrew „Sandy” Irvine.

„Prima dovadă concretă”

În septembrie anul trecut, o echipă de alpiniști de la National Geographic a pornit în căutare și a descoperit, în gheață … un picior. Sau, mai degrabă, un bocanc și o șosetă. Aceste rămășițe au fost autentificate ca aparținând exploratorului britanic, datorită testelor ADN efectuate de descendenții săi.

„Am ridicat șoseta și pe ea era cusută o etichetă roșie cu AC IRVINE„, spune fotograful și cineastul Jimmy Chin. «Aceasta este prima dovadă concretă a locului unde a ajuns Andrew »Sandy” Irvine”, adaugă el, sperând că această descoperire va ajuta la explicarea a ceea ce s-a întâmplat pe muntele mitic în iunie 1924.

„Familia Irvine este profund emoționată să afle despre descoperirea rămășițelor parțiale ale lui Sandy Irvine. Suntem recunoscători echipei de alpiniști și echipei de filmare, conduse de Jimmy Chin, care au făcut descoperirea și au tratat-o cu respect și profesionalism”, au declarat descendenții exploratorului pentru AFP.



“Consider că este un caz care se apropie de sfârșit”, conchide Julie Summers, strănepoata lui Andrew Irvine, care a publicat în 2001 o biografie a alpinistului.



