Europa trebuie să își asume responsabilitatea pentru propria securitate (ministru polonez)

Europa trebuie „să își asume responsabilitatea” pentru propria securitate, a declarat ministrul polonez pentru Europa, Adam Szłapka, în condițiile în care țara sa a preluat președinția rotativă a blocului comunitar într-un moment de incertitudine geopolitică crescândă, potrivit The Guardian.

Polonia și-a început președinția semestrială în timp ce Donald Trump se pregătește să se întoarcă la Casa Albă, după ce a promis că va pune capăt prin negociere războiului Rusiei cu Ucraina și e exprimat din nou pretenții teritoriale asupra Groenlandei.

„Țările europene sunt conștiente de faptul că următoarele luni vor fi foarte dificile… De aceea, considerăm că acest moment special este momentul potrivit pentru a spune cu voce tare că este timpul să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul și securitatea noastră”, a declarat ministrul polonez pentru Europa, Adam Szłapka, într-un interviu acordat publicației The Guardian.

„Securitatea este ceva la care trebuie să ne gândim în fiecare zi”, a spus el, adăugând că Polonia a definit securitatea europeană în termeni largi. „Nu este vorba doar despre consolidarea capacităților industriei noastre de apărare. Este vorba, de asemenea, despre securitatea internă … despre securitatea energetică și securitatea economică”.

Polonia a mai preluat președinția rotativă a blocului comunitar, însă țara și continentul traversează un moment foarte diferit față de cel din 2011. Atunci, Polonia era membră a UE de mai puțin de un deceniu; acum, țara este unul dintre principalii actori europeni în răspunsul la războiul Rusiei din Ucraina.

Experiența istorică a Poloniei cu Rusia a făcut-o să ceară o politică europeană dură față de Moscova și, după ani de zile în care a fost respinsă de mulți politicieni din Europa de Vest, Varșovia se simte acum răzbunată după ce invazia la scară largă a Ucrainei a determinat o regândire majoră a politicii față de Rusia în cea mai mare parte a continentului.

„Nu am fost niciodată naivi în ceea ce privește Rusia. Întotdeauna am încercat să ne convingem partenerii că Rusia este o amenințare reală la adresa stabilității noastre, a democrației, a instituțiilor și a securității Uniunii Europene … Am semnalat aceste lucruri timp de mulți ani și cred că abia acum a devenit ceva complet evident și pentru alte țări”, a declarat Szłapka.

Polonia a preluat președinția rotativă a UE de la Ungaria, unde premierul Viktor Orbán, a intrat frecvent în conflict cu Bruxelles-ul și a avut o politică prietenoasă față de Rusia și Vladimir Putin. Orbán a început președinția rotativă ungară cu o vizită la Moscova – pe care a descris-o ca fiind o „misiune de pace” – care i-a înfuriat pe mulți la Kiev și în alte capitale europene.

„A încercat să poarte discuții în numele Uniunii Europene și să folosească președinția drept permisiune pentru a face acest lucru. Dar, de fapt, acest lucru nu a fost adevărat. Nu a discutat cu nimeni despre această vizită”, a declarat Szłapka, care a numit politica Ungariei față de Rusia “îngrijorătoare”.

Sub precedentul guvern populist polonez condus de partidul Lege și Justiție (PiS), Polonia și Ungaria au fost aliați apropiați, dar de când guvernul lui Donald Tusk a preluat puterea la sfârșitul anului 2023, relațiile dintre Varșovia și Budapesta au devenit din ce în ce mai tensionate. În decembrie, Ungaria a acordat azil politic fostului ministru adjunct al justiției Marcin Romanowski, care este căutat în Polonia pentru acuzații penale legate de perioada în care a fost în funcție.

„Nu a fost o mișcare pe care am considera-o foarte prietenoasă”, a declarat Szłapka, cu privire la decizia de azil. Ca răspuns, ambasadorului Ungariei i-a fost retrasă invitația la o gală festivă organizată la Varșovia pentru a marca începutul președinției poloneze a UE la începutul acestei luni.

Poate cel mai mare elefant din cameră este Trump. Oficialii polonezi se simt în largul lor când vorbesc despre amenințarea Rusiei, dar sunt mult mai atenți când vine vorba despre potențiala incertitudine a posibilelor acțiuni ale lui Trump privind Ucraina și despre declarațiile amenințătoare la adresa Groenlandei.

Lista de priorități a președinției poloneze include combaterea dezinformării, dar aceasta pare să fie îndreptată în principal împotriva Moscovei, mai degrabă decât împotriva lui Elon Musk și a giganților americani din social media. Ce ar trebui să facă o națiune preocupată de securitate atunci când unele dintre amenințări par să provină de la un aliat-cheie?

Este prea devreme pentru a spune, a răspuns Szłapka. „Acum vorbim doar despre unele declarații și comunicări venite din partea echipei președintelui Trump, nu observăm încă acțiunile lor. Prin urmare, nu este un moment potrivit pentru a specula cu privire la cum ar arăta președinția Trump. Așteptăm învestirea, primele sale declarații oficiale în calitate de președinte.”

Tusk a declarat anterior că „timpul externalizării securității noastre a trecut” și, în calitate de țară care cheltuiește cel mai mult pentru apărare ca procent din PIB, Polonia va fi cel puțin bine plasată pentru a discuta cu Trump. Acesta a cerut mult timp ca Europa să cheltuiască mai mulți bani pentru propria apărare și, recent, a solicitat membrilor NATO să își majoreze drastic cheltuielile de apărare până la 5% din PIB.

Modul în care evoluează relațiile cu administrația Trump ar putea sfârși prin a fi cel mai important aspect al celor șase luni de mandat ale Poloniei, iar în calitate de țară proamericană convinsă, care a avut în mod tradițional relații bune atât cu președinții republicani, cât și cu cei democrați, guvernul său va face totul pentru a promova o dinamică pozitivă.

„Cu cât relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mai bune, cu atât această parte a lumii este mai sigură”, a declarat Szłapka.