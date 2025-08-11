Eugen Tomac despre vacanța lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu: Mesajul președintelui trebuie citit corect și clar – România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit

Europarlamentarul Eugen Tomac, unul dintre primii susținători ai lui Nicușor Dan în campania electorală din acest an, a declarat că vacanța președintelui în Republica Moldova alături de președinta Maia Sandu transmite un mesaj pentru locuitorii celor două țări.

”Mesajul Președintelui Nicușor Dan trebuie citit corect și clar: România și R. Moldova au un viitor comun de neclintit. Președintele României își începe mandatul cu o agendă clară și precisă, iar românii din R. Moldova vor fi o prioritate majoră pentru politica externă și internă a României”, a declarat Tomac într-o postare pe rețele.

”Românii, indiferent de pe ce mal al Prutului locuiesc, trebuie să aibă mai multă încredere în viitorul lor, iar cei doi președinți așează pe un nou făgaș această relație unică, pe care avem obligația s-o consolidăm cu mai mult curaj și viziune. Vacanța familiei prezidențiale în R. Moldova pune pe harta politică o nouă realitate pe care nimeni nu o poate ignora. Când România și R. Moldova acționează împreună, viitorul nostru este mai sigur și mai prosper, iar națiunea noastră transmite cel mai puternic mesaj de unitate către Uniunea Europeană”, a mai spus Tomac.

”Viitorul R. Moldova este în Uniunea Europeană, iar România va sprijini acest proces cu toată forța sa politică și diplomatică”, a adăugat europarlamentarul.

Președintele Nicușor Dan a petrecut câteva zile în Republica Moldova alături de familie. El s-a afișat împreună cu Maia Sandu la două evenimente publice.