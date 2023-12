Eugen Tomac: Am fost calm și atent la orice provocare, s-a depășit însă o linie roșie. O spun direct și asumat. Nu mai tolerez, cei care au încercat să ne distrugă vor primi ceea ce merită. Exact ce ne-au dorit nouă vor primi înzecit. De mâine, nimic nu va mai fi la fel

Liderul PMP Eugen Tomac, lansează un mesaj amenințător la adresa celor care vor să-i distrugă partidul, fără însă spună concret la cine se referă. El spune că de doi ani trăiește una dintre cele mai ciudate experiențe politice: „Conduc un partid pe care toată lumea îl vrea desființat”. Eurodeputatul mai spune amenințător că „De mâine, nimic nu va mai fi la fel!”, că până acum a calm și atent la orice proviocare, dar s-a depășit însă o linie roșie. „O spun direct și asumat. Nu mai tolerez, cei care au încercat să ne distrugă vor primi ceea ce merită”, afirmă Tomac.

„PSD a încercat să rupă PMP în zeci de bucăți, dar nu a reușit. I-a păcălit doar pe câțiva oameni ce vânau funcții cu orice preț. PNL a dorit o fuziune și și-a imaginat că, afișându-se cu un discurs de vulpe șireată, va înghiți din mers o nucă tare. Nu i-a mers. Din interior, o grupare ce are carențe mari în a înțelege noțiuni elementare de democrație și care disprețuiește acest partid, s-a aliat cu toate formațiunile și toate instituțiile care ne pot hărțui, dar nu le va merge. Mă și amuză deja când îi întâlnesc pe holurile instanțelor din București, disperați, neputincioși și plini de ură. Oameni slabi, lipsiți de caracter. Sunt convins că Adevărul va triumfa, noi am rezistat și ne vom lua revanșa. România are nevoie de un partid al dreptății, de un partid care să ducă mai departe stindardul dreptei curajoase, de un partid vertical și capabil să reziste, așa cum PMP o face de zece ani. Ne-au tăiat resursele, ne amenință cu dosare, ne târăsc prin tribunale, ne lovesc în stil bolșevic. Nimic însă nu ne va opri. Vom continua să muncim pentru a oferi românilor o alternativă reală de dreapta.

Ratații din politică nu au loc lângă noi. Lângă PMP și aliații noștri vor rămâne doar cei care știu să respecte democrația, prețuiesc dreptatea și iubesc România!Am fost calm și atent la orice provocare, s-a depășit însă o linie roșie. O spun direct și asumat. Nu mai tolerez, cei care au încercat să ne distrugă vor primi ceea ce merită. Exact ce ne-au dorit nouă vor primi înzecit. De mâine, nimic nu va mai fi la fel!Românii vor avea în 2024 cel mai de succes proiect politic de dreapta pe care să-l voteze cu încredere și mândrie.Cred în polul de dreapta, iar noi îl vom construi pentru români, pentru România!”, scrie pe contul de facebook Tomac.