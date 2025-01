Emma Răducanu, victorie la Australian Open contra favoritei 26 de la Melbourne

Emma Răducanu a avut parte de un meci electrizant în runda inaugurală de la Australian Open, britanica trecând, după două tiebreak-uri, de Ekaterina Alexandrova, a 26-a favorită a Grand Slamului de la Melbourne.

A fost un meci în care ambele jucătoare au arătat carențe în gameurile de serviciu, în total fiind nu mai puțin de 12 break-uri.

După un meci echilibrat de două ore și 19 minute, Răducanu a avut nervii mai tari și s-a impus cu 7-6(4), 7-6(2).

Locul 61 mondial, Emma va da în turul al doilea de la Melbourne peste Amanda Anisimova (locul 35 WTA). Va fi primul meci direct.

Este pentru a patra oară în carieră când Răducanu se califică în turul 2 de la Australian Open. Jucătoarea cu origini românești nu a depășit însă vreodată această fază a competiției de la Melbourne.

