Emma Răducanu merge în turul al treilea la Cincinnati

Sursa foto: Facebook / Emma Raducanu

Emma Răducanu merge în turul al treilea la Cincinnati

Sportz10 Aug 0 comentarii

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.

Emma Răduacnu (22 de ani, locul 39 WTA) s-a impus în faţa jucătoarei din Serbia Olga Danilovic (24 de ani, locul 43 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră şi 21 de minute.

În turul trei, Emma Răducanu se va întâlni cu învingătoarea dintre Aryna Sabalenka şi Marketa Vondrousova.

