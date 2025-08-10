Emma Răducanu merge în turul al treilea la Cincinnati
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Emma Răduacnu (22 de ani, locul 39 WTA) s-a impus în faţa jucătoarei din Serbia Olga Danilovic (24 de ani, locul 43 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră şi 21 de minute.
În turul trei, Emma Răducanu se va întâlni cu învingătoarea dintre Aryna Sabalenka şi Marketa Vondrousova.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.