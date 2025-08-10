Emma Răducanu merge în turul al treilea la Cincinnati

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro.

Emma Răduacnu (22 de ani, locul 39 WTA) s-a impus în faţa jucătoarei din Serbia Olga Danilovic (24 de ani, locul 43 WTA) în două seturi, scor 6-3, 6-2, după un meci care a durat o oră şi 21 de minute.

În turul trei, Emma Răducanu se va întâlni cu învingătoarea dintre Aryna Sabalenka şi Marketa Vondrousova.