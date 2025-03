Elon Musk distribuie mesajul „Stalin, Mao și Hitler nu au omorât milioane de oameni, ci lucrătorii lor din sectorul public”

Elon Musk, șeful Tesla și consilier prezidențial, a distribuit joi o postare în care spunea că lucrătorii din sectorul public, nu dictatorul nazist Adolf Hitler, au ucis milioane de oameni, aceasta fiind cea mai recentă postare a miliardarului legată de naziști, în timp ce el și compania sa de vehicule electrice se confruntă cu reacții negative și boicoturi continue, deoarece criticii spun că îmbrățișarea de către acesta a politicii de dreapta devine tot mai extremă, transmite Forbes.

Musk, care are peste 219 milioane de urmăritori pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, a distribuit o postare în care spunea că revoluționarul sovietic Iosif Stalin, fostul președinte al Partidului Comunist Chinez Mao Zedong și Hitler – al cărui regim, sub conducerea sa, a orchestrat Holocaustul – nu au ucis milioane de oameni, ci „lucrătorii lor din sectorul public”.

Postarea avea 1 milion de vizualizări și 14.000 de aprecieri până joi seara.

Postarea lui Musk vine în contextul în care Tesla se confruntă cu boicoturi în întreaga lume, ceea ce a dus la apeluri adresate proprietarilor de Tesla să își vândă vehiculele și la afișe în Bay Area care îi îndeamnă pe proprietari „să își vândă swasticar-ul”.

De asemenea, postarea urmează jocurilor de cuvinte naziste făcute de Musk în ianuarie, când a evocat numele unor membri infami ai partidului nazist, precum Rudolf Hess și Joseph Goebbels, după ce a fost criticat pentru un gest pe care l-a făcut la un eveniment inaugural Trump și care a fost comparat cu un salut nazist de către lideri străini și democrați.