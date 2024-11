Elon Musk a pus gând rău aparatelor F-35. Vor renunța SUA la faimoasele avioane stealth?

Multimiliardarul Elon Musk a criticat avionul de vânătoare F-35, susținând că preferă atacurile cu drone aparatelor pilotate de oameni, o atitudine care poate duce la schimbări semnificative de strategie pentru armata americană. Aceasta în condițiile în care Musk și antreprenorul Vivek Ramaswamy au fost numiți recent de Donald Trump în fruntea “Departamentului pentru Eficiența Guvernului” (Department of Government Efficiency – DOGE), al cărui scop este de a revizui, eficientiza și elimina departamentele, birourile și agențiile guvernamentale federale din Statele Unite. Pentagonul este una dintre țintele principale ale DOGE.

Criticile lui Musk

Șeful Tesla și al Space X a criticat zilele trecută avionul de luptă invizibil F-35, în timp ce și-a declarat susținerea pentru drone în detrimentul aparatelor pilotate de oameni, potrivit Fortune.

Pe platforma de socializare X, el a postat un videoclip cu valuri de drone sincronizate care zboară în formațiuni elaborate și a comentat: “Între timp, unii idioți încă construiesc avioane de luptă cu echipaj, precum F-35.” El a adăugat la mesajul său simbolul unei lăzi de gunoi.

Iar sub comentariul unui utilizator care a spus: “Dronele sunt noul nivel de confruntare armată, ” Musk a răspuns cu emoji-ul “100,” ceea ce indică un sprijin puternic.

Într-o serie de postări ulterioare făcute în aceeași zi, Musk a spus că avionul F-35 are “un design de rahat” și a susținut că dronele sunt mai eficiente decât avioanele cu echipaj uman pentru a livra muniție.

“Avioanele de luptă cu echipaj uman sunt o modalitate ineficientă de a extinde raza de acțiune a rachetelor sau de a arunca bombe. O dronă reutilizabilă poate face acest lucru fără toată suprasarcina unui pilot uman. Și avioanele de luptă vor fi doborâte foarte repede dacă adversarul are SAM sau drone sofisticate, așa cum arată conflictul Rusia-Ucraina.

Avioanele de luptă au avantajul de a ajuta ofițerii forțelor aeriene să se culce cu cineva. Dronele sunt mult mai puțin eficiente în acest sens,” a scris ironic miliardarul american.

Musk a minimizat, totodată, eficiența tehnologiei stealth, folosită la construcția acestor aparate de luptă: “Este ridicol de ușor să dobori avioanele de luptă. “Stealth” nu înseamnă nimic dacă utilizați AI elementară cu camere sensibile la lumină scăzută. Ele nu sunt invizibile.”

După doar o zi, într-un alt mesaj postat pe X, Elon Musk s-a referit la conceptul F-35 ca un aparat de luptă multirol care deservește diferite ramuri ale armatei.

“Designul F-35 a fost greșit la nivelul cerințelor, deoarece trebuia să fie prea multe lucruri pentru prea mulți oameni,” a scris el. “Acest lucru l-a transformat într-un lucru bun la toate, dar maestru la nimic. Succesul nu a fost niciodată în setul de rezultate posibile. Și avioanele de luptă cu echipaj sunt oricum învechite în epoca dronelor. Doar vor face ca piloții să fie uciși.”

Iar într-un alt mesaj, miliardarul a cerut: “Unele sisteme de arme americane sunt bune, deși prea scumpe, dar vă rog, în numele a tot ceea ce este sfânt, să oprim cel mai prost raport calitate-preț militar din istorie, care este programul F-35!”

Reacția oficialilor

Comentariile lui Musk sugerează, cred analiștii, că, pentru potențiale reduceri de cheltuieli, DOGE ar putea lua la țintă programul F-35, estimat la 2 trilioane de dolari și, posibil, alte avioane de luptă. Departamentul Apărării de la Washington a apărat însă utilizarea F-35 și a subliniat raza sa de acțiune extinsă.

“Astăzi avem aeronave operaționale capabile de luptă, iar ele se comportă excepțional de bine împotriva amenințărilor pentru care au fost proiectate. Piloții subliniază continuu că acesta este aparatul de luptă cu care vor să meargă la război dacă sunt chemați,” a declarat un purtător de cuvânt al programului comun F-35 de la Pentagon. “Amprenta internațională a sistemului aerian amplifică beneficiile platformei și este aeronava preferată de parteneri și aliați. Programul include serviciile din SUA, șapte parteneri internaționali și 12 clienți străini de vânzări militare, iar interesul FMS față de platformă continuă să crească. În următorii 10 ani, vor exista 700 de F-35 în Europa și doar 60 dintre acestea vor aparține SUA.” (FMS este abrevierea de la Foreign Military Sales – un program prin care guvernul Statelor Unite facilitează vânzarea de echipamente și servicii militare către națiunile aliate).

Lockheed Martin, care este antreprenorul principal al programului, a declarat că compania va colabora cu noua administrație de la Washington și va sprijini capacitățile F-35.

“Așa cum am făcut-o în primul său mandat, așteptăm cu nerăbdare o relație de lucru puternică cu președintele Trump, cu echipa sa și, de asemenea, cu noul Congres pentru a consolida apărarea noastră națională,” a spus un purtător de cuvânt al corporației.

“F-35 este cea mai avansată aeronavă din lume, care poate supraviețui cel mai mult și este cea mai conectată, un element de descurajare vital și piatra de temelie a operațiunilor comune în toate domeniile.”

Criticile lui Musk n-au rămas însă fără urmări. Acțiunile Lockheed au închis luni cu o scădere de 3,75%, iar acțiunile Northrop Grumman, un subcontractant de top al programului F-35, au coborât cu 2,3%. RTX, a cărui unitate Pratt & Whitney produce motoarele avioanelor, a înregistrat o scădere a acțiunilor sale cu 1,8%.

Ce spun experții

Așa cum era de așteptat, comentariile lui Elon Musk referitoare la cel mai scump program de arme al Pentagonului au provocat numeroase reacții.

Experții au notat că Pentagonul folosește drone de zeci de ani, inclusiv pentru misiuni de supraveghere și lovituri aeriene. Iar un concept pentru un viitor program american de dominație aeriană de generație următoare include o combinație de aparate de luptă cu și fără pilot.

Dar companii start-up din domeniul industriei de apărare din Silicon Valley, așa cum este Anduril, dezvoltă și ele drone, în timp ce caută să schimbe modul în care Pentagonul dezvoltă și cumpără arme. Mai mult, unele informații afirmă că președintele executiv al lui Anduril s-a consultat cu Trump și echipa sa cu privire la modernizarea armatei și chiar se află în cursa pentru a fi secretar adjunct al apărării.

În acest context, unii experți s-au referit la performanțele aparatului de luptă F-35 Lightning II, care a intrat în serviciu armatei americane în 2015. Avionul de luptă multirol are un singur loc, un singur motor și capabilități supersonice.

F-35 Lightning II este în serviciul Air Force, US Navy și Marine Corps, cu trei versiuni diferite pentru operarea pe piste tradiționale, nave de asalt amfibie cu punte mare și portavioane. Aparatul a fost conceput pentru a executa lupte aeriene, atac la sol și alte misiuni. Avionul a luat zborul pentru prima dată în urmă cu aproape 20 de ani, intrând în serviciu activ în 2015.

Aeronava este renumită pentru capacitățile sale stealth avansate și sistemele electronice performante, iar susținătorii îi evidențiază versatilitatea și tehnologia de ultimă oră.

Țări precum Germania, Polonia și Finlanda au semnat recent contracte pentru achiziționarea aeronavei. În septembrie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că s-a aprobat posibila vânzare a avioanelor militare F-35 și echipamentelor aferente către Guvernul României. Costul estimat este de 7,2 miliarde de dolari.

Iar în această lună, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind achiziţionarea a 32 de avioane F-35 de la americani.

Între timp, sute de avioane F-35 sunt deja folosite în armata SUA și de aliații americanilor din întreaga lume, printre care Australia, Israel, Belgia, Italia și Japonia. Pe parcursul ciclului său de producție, programat să fabrice 3.000 de aparate în total, Pentagonul intenționează să cumpere aproximativ 2.400 de avioane F-35 pentru a înlocui avioanele de luptă învechite, non-stealth.

Fortune a reamintit că Pentagonul i-a atribuit pentru prima dată contractul de construire al F-35 celor de la Lockheed în 2001, dar programul a fost mereu o bătaie de cap, din cauza depășirilor de costuri, a întârzierilor și a prețului său enorm.

După ce a inclus cheltuielile pentru dezvoltarea, fabricarea, operarea și întreținerea eventualei sale flote de F-35 pe durata de viață totală a avionului de luptă, care ar putea fi extinsă până în 2088, Departamentul Apărării estimează că F-35 va costa între 1,8 și 2 trilioane de dolari, ceea ce îl face cel mai costisitor program de arme din istoria Pentagonului.

Pus la naftalină?

Problemele programului F-35 nu se referă doar la costuri sau la întârzierile repetate în dezvoltarea sa, afirmă specialiștii. Un raport recent desecretizat al șefului de testare a armelor de la Pentagon a constatat că fiabilitatea, mentenabilitatea și disponibilitatea F-35 sunt “sub așteptările serviciului.” Programul este estimat a fi cu un deceniu în întârziere și cu 180 de miliarde de dolari peste budget, potrivit Bloomberg.

Ca răspuns la acest raport, Lockheed a spus că F-35 “îndeplinește sau depășește în mod constant cerințele de performanță de fiabilitate pe care suntem contractați să le furnizăm.”

Într-un articol de opinie publicat de Wall Street Journal săptămâna trecută, care prezintă agenda DOGE, Elon Musk și Vivek Ramaswamy nu s-au referit la vreun program de arme specific, dar au remarcat că Pentagonul a eșuat recent la un al șaptelea audit consecutiv, “sugerând că conducerea agenției nu are nicio idee despre cum este cheltuit anual un buget de peste 800 de miliarde de dolari.”

Susținătorii F-35 au apărat însă programul în ciuda problemelor multiple, spunând că investiția și lipsa de alternative îl fac “prea mare pentru a eșua,” dar că mai mult de o mie de avioane au fost livrate până acum și F-35 a fost folosit cu succes în luptă. De exemplu, exercițiile de antrenament și simulările sugerează că F-35 este foarte capabil, cu un raport intitulat “How the F-35 Can Singlehandedly Destroy an Air Force” care afirmă că, în scenarii de testare realiste, aparatul a eliminat aeronavele inamice într-un raport de 20 la 1.

Unii experți au notat și ei performanțele aparatului. De exemplu, Mauro Gilli, cercetător senior în tehnologie militară la Centrul pentru Studii de Securitate al universității ETH Zurich, a declarat pentru Business Insider că criticile lui Musk la adresa programului F-35 sunt valide, dar că există probleme cu felul în care acesta discută subiectul.

Gilli a recunoscut că programul F-35 a avut depășiri de costuri și de timp bine documentate. Dar aceste probleme nu se datorează în primul rând faptului că sunt aeronave cu echipaj uman.

“Sursa principală de costuri și probleme a fost electronica și, în special, software-ul,” a spus el. Iar acesta s-ar scumpi în cazul unei drone, a adăugat expertul.

“O dronă care operează în spațiul aerian inamic nu va fi controlată de la distanță,” a spus Gilli. “Va trebui să aibă un nivel foarte ridicat de autonomie”.

Acest lucru necesită electronice și software și mai costisitoare și complexe decât are chiar și o aeronavă pilotată, a sugerat el.

Potrivit lui Gilli, sugestia lui Musk este să se bazeze pe ceva care “a fost până acum principala sursă de costuri și întârzieri de timp. Și, prin urmare, nu există niciun motiv să credem că aceste drone ar fi mai ieftine.”

Accentul pus de Musk pe o dronă “reutilizabilă” înseamnă, de asemenea, că aparatul ar avea nevoie de aceleași capacități de camuflare ca un F-35 pentru a pătrunde în spațiul aerian inamic și pentru a evita apărarea aeriană, a spus Gilli, ceea ce face ca afirmațiile miliardarului despre tehnologia stealth să fie un subiect discutabil.

Ulterior, Gilli a scris pe X: “Ceea ce face ca F-35 sau B-21 să fie scumpe sunt software-ul și electronica, nu pilotul în sine… ceea ce este important pentru că o dronă reutilizabilă ar trebui să obțină toate acele electronice strălucitoare ale unui F-35, care sunt scumpe.”

El a subliniat, de asemenea, avantajele strategice ale aparatrului F-35. “Prin simpla existență, F-35 și B-21 forțează Rusia și China să adopte alegeri strategice pe care altfel nu ar trebui să le facă, cum ar fi alocările bugetare,” a argumentat Gilli. Expertul a sugerat că abandonarea programului F-35 ar putea aduce beneficii adversarilor Statelor Unite, prin reducerea nevoii acestora de a contracara astfel de sisteme avansate.

Michael Bohnert, inginer licențiat la RAND Corporation, a declarat și el că avionul de luptă F-35 este “competitiv din punct de vedere al costurilor” cu alternative globale. O modalitate mai bună de a economisi bani ar fi îmbunătățirea eficienței costurilor munițiilor și automatizarea întreținerii, a spus el.

“Dotarea aparatelor F-35 cu sisteme fără pilot ar fi valoroasă, dar sistemele fără pilot nu le înlocuiesc,” a spus el. Anularea completă a avionului F-35 “ar fi unul dintre cele mai mari daruri imaginabile pentru inamicii Americii,” a spus expertul.

De partea sa, Stacy Pettyjohn, directorul Programului de Apărare la Center for a New American Security, a declarat că SUA nu pot înlocui aeronavele cu echipaj cu drone în termen scurt deoarece tehnologia nu este încă suficient de avansată.

Ea a spus că Pentagonul nu a lansat încă arme autonome complet letale “care sunt sofisticate și pot înțelege mediul lor, pot decide ce să facă și să acționeze pe deplin pe cont propriu.”

“Aproape toate dronele care există astăzi sunt pilotate de la distanță sau cel mult semi-autonome,” a afirmat specialista. “Ca să dezvoltăm responsabil autonomia și apoi să decidem că avem încredere în ea pentru a o trimite în misiuni extrem de consecvente este esențial.”

Pe de altă parte, experții au notat că orice modificare a bugetului de apărare și a achizițiilor de arme trebuie să treacă în cele din urmă prin Congres. Foarte probabil că, dacă vrea să reducă sau chiar să elimine programul F-35, Musk va trebui mai întâi să-l convingă pe Trump, care de ani de zile a lăudat în mod repetat aparatul de luptă pentru capacitățile sale stealth de vârf. Apoi, el ar trebui să obțină sprijin în rândul Pentagonului și al Congresului, care controlează finanțarea acestuia.

De fapt, proiectul de lege pentru cheltuielile de apărare al Camerei Reprezentanților pentru anul fiscal 2025 a cerut chiar mai multe aparate F-35 decât ceea ce a solicitat inițial Pentagonul.

În plus, producția avioanelor F-35 este răspândită în diferite districte și la diferiți subcontractanți, ceea ce complică eventualele eforturi de a pune capăt rapid programului. E vorba de investiții masive, de zeci de mii de locuri de muncă etc. De exemplu, programul F-35 al Lockheed Martin sprijină peste 49.000 de locuri de muncă directe și indirecte în zona Fort Worth din Texas și generează un impact economic anual de 9,4 miliarde de dolari.

Concluzia. Comentariile lui Musk despre avioanele F-35 reflectă o dezbatere tot mai mare asupra viitorului luptei aeriene. Dronele, cu capacitatea lor de a elimina riscurile pentru piloții umani și de a opera în mod autonom, sunt din ce în ce mai folosite în luptă, iar mulți experți cred că ele sunt viitorul conflictelor. Cu toate acestea, experți precum Gilli avertizează împotriva respingerii premature a aeronavelor cu pilot.

În timp ce dronele excelează în multe domenii, avioanele cu pilot precum F-35 sunt capabile în mod unic să gestioneze spațiul aerian și să execute diverse misiuni, roluri care ar putea să nu fie încă complet înlocuibile cu aparatele fără pilot, afirmă specialiștii.

Pe măsură ce strategiile militare evoluează, F-35 rămâne un simbol atât al posibilităților, cât și al limitărilor tehnologiei moderne de apărare. Rămâne de văzut dacă viziunea lui Musk despre un viitor dominat de drone se va concretiza, la fel cum este încă o întrebare deschisă în ce măsură un număr mare de drone mici, cu costuri reduse, poate crește, înlocui sau înlocui puterea aeriană tradițională. Căci, așa cum am văzut, luptele din Ucraina sugerează că dronele vor juca un rol din ce în ce mai dominant în războaiele viitoare.

Și nu doar în ceea ce privește luptele aeriene. De exemplu, luna trecută, fostul CEO al Google, Eric Schmidt, a declarat că flota de tancuri de luptă principale M1 Abrams a armatei americane ar trebui înlocuită cu drone. “Am citit undeva că SUA aveau mii și mii de tancuri depozitate undeva,” a spus Schmidt în timpul conferinței Future Investment Initiative din Arabia Saudită. “Dați-le altcuiva. Cumpărați mai bine o dronă.”

Pe de altă parte, experții cred că este la fel de important dacă dronele vor fi în continuare la fel de accesibile atunci când sunt făcute de contractori americani. În timp ce Ucraina și Rusia achiziționează mai mult de un milion de drone pe an fiecare, SUA încă le cumpără în cantități mult mai mici.

Un lucru este cert: dacă Musk își va impune punctul de vedere și DOGE va tăia din cheltuieli la Pentagon, Statele Unite vor avea probabil mai puține F-35 și mult mai multe drone mici. Iar dezbaterea în jurul F-35 va continua: nu sunt în joc doar sute de miliarde de dolari, ci, în primul rând, securitatea națională a Americii.

