Eliberat condiționat după omorârea iubitei, Oscar Pistorius a revenit într-o competiție sportivă

Oscar Pistorius, fost atlet paralimpic sud-african, a revenit într-o competiție oficială din sport, cel supranumit „Blade Runner” participând la triatlonul Ironman 70.3 din Durban, Africa de Sud. Este prima apariție publică a lui Oscar în sport la doar un an de zile după eliberarea sa condiționată.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În urmă cu 12 ani, Pistorius a fost condamnat după ce a ucis-o pe iubita lui, fotomodelul Reeva Steenkamp (în data de 14 februarie 2013).

Conform Netwerk24, Pistorius a avut nevoie de permisiunea ofițerului său de eliberare condiționată pentru a lua parte la Ironman 70.3 de la Durban.

În vârstă de 38 de ani, Pistorius a fost văzut pe bicicleta sa purtând numărul de concurs 105. El s-a clasat pe locul 555 din totalul participanților și al treilea la categoria „persoane cu deficiențe fizice.”

Triatlonul a presupus doi kilometri de înot, 90 de kilometri de ciclism și 21 de alergare.

Oscar a petrecut în închisoare mai mult de un deceniu. El a susținut mereu că și-a omorât iubita pentru că a confundat-o cu un intrus care i-ar fi pătruns în casă.

A fost eliberat condiționat în ianuarie 2024, iar sentința se va încheia oficial în anul 2029.

Devenit un simbol al speranței pentru sportivii cu dizabilități, Pistorius s-a transformat într-un personaj controversat în urma tragicului eveniment din 2013.

De-a lungul carierei, Oscar Pistorius a câștigat șase medalii de aur la Jocurile Paralimpice și a intrat în istorie la JO de la Londra, din 2012, acolo unde a participat alături de atleți fără dizabilități.

South African former Paralympic star Oscar Pistorius was spotted competing in a triathlon last weekend in the coastal city of Durban, 12 years after murdering his girlfriend and a year after his release on parole. https://t.co/KhAynTQC44

— Reuters Africa (@ReutersAfrica) June 5, 2025