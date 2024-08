Elena Lasconi: E posibilă o alianță USR-PMP-Reper-Forța Dreptei / Violeta Alexandru a intrat în USR

Elena Lasconi, președinta USR și candidata partidului la prezidențiale, a declarat vineri la B1 TV că a avut primele discuții cu liderii altor partide și că ”e posibilă alianța cu PMP și cu Forța Dreptei și cu Reper”. Ea a adăugat că orice alianță trebuie discutată mai întâi cu colegii săi din USR.

Lasconi a mai anunțat că Violeta Alexandru, fost ministru PNL al Muncii, a intrat în USR. Violeta Alexandru a plecat din PNL odată cu Ludovic Orban, alături de care a înființat Forța Dreptei.

Șefa USR a mai spus că, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, ”ca președinte o să merg în guvern, în Parlament, nu o să vă fac cu mâna de pe pârtia de schi ca Iohannis”.

Ea a spus că una dintre explicațiile scorului luat de USR la alegerile din 9 iunie a fost strategia de a comunica preponderent cu mesaje negative la adresa competitorilor politici.

”La alegerile din 9 iunie am vorbit mult și am ascultat puțin, iar românii ne-au amendat la vot. Este un eșec al întregii strategii politice. Oamenii s-au săturat de scandaluri, a fost o eroare că am avut doar mesaje negative. E important să vii, ca politician, cu soluții. Noi nu luptăm împotriva cuiva, ci pentru ceva: pentru România. Și trebuie să coborâm la firul ierbii, să ascultăm ce spun oamenii”, a spus Lasconi la B1 TV.