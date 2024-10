El Clasico, meciul micilor detalii. Confruntare braziliană în clasicul spaniol: Vinicius Jr vs Raphinha

El Clásico va avea loc astăzi, de la ora 22:00, și este considerat unul dintre cele mai așteptate dueluri dintre Real Madrid și Barcelona, după o perioadă îndelungată. Ambii giganți ai Spaniei vin după două meciuri remarcabile împotriva a două dintre cele mai mari cluburi din Bundesliga.

Real Madrid se poate lăuda cu expertiza lor în „remontada”, un nou episod din acest film care se tot repetă pe Bernabeu, în care de data aceasta Borussia Dortmund a avut rolul nefericit de adversar, marți, în Liga Campionilor. Los Blancos au întors dezavantajul de 0-2 de la pauză la un scor final de 5-2, într-o prestație magică marca Vinicius Junior, favorit la Balonul de Aur 2024.

Aripa Realului a înscris de trei ori în poarta lui Kobel, demonstrându-și glezna fină și condiția fizică, în special la golul cu numărul patru, când a preluat mingea din apropierea careului său și a condus-o până la careul advers, înscriind cu un șut imparabil. Acest gol ar fi părut o normalitate dacă nu era înscris în minutul 86.

Alături de Vinicius, Kylian Mbappe completează duo-ul letal, iar acesta va disputa primul său El Clásico, fiind momentul perfect pentru a-și arăta clasa. Jucători precum Modric, Valverde sau Rudiger pot face diferența într-un meci plin de calitate, unde fiecare detaliu contează. Totuși, pentru Real Madrid, Courtois și Rodrygo reprezintă absențe importante înaintea El Clásico.

În cealaltă tabără, Barcelona, sub comanda lui Hansi Flick, este liderul la zi din LaLiga, cu trei puncte avans față de Real Madrid, având în spate un meci spectaculos de miercuri împotriva celor de la Bayern München.

O victorie cu 4-1 comandată de Raphinha în Liga Campionilor le poate oferi catalanilor un avantaj moral în El Clásico. Raphinha, autor al unui hattrick de senzație împotriva coșmarului Bayern, este în prezent cel mai în formă jucător al echipei, după ce în vară zvonurile cum că Barcelona voia să-l înlocuiască erau din ce în ce mai accentuate. Opt goluri și opt pase de gol pentru aripa blaugrana conturează un duel interesant între brazilieni.

Nu putem omite puștiul Lamine Yamal, câștigător al Campionatului European cu Spania, care este în formă excelentă cu Barcelona în acest început de sezon. „Credem că suntem cea mai bună echipă din lume, o dovedim”, a declarat Yamal înaintea meciului cu Real. „Vom merge cu toate forțele noastre, iar cea mai bună echipă să câștige”.

La fel ca la Real, jucători precum Lewandowski, Pedri sau Inigo Martinez pot face diferența între victorie, înfrângere sau egalitate. Pe banca accidentaților sunt portarul Ter Stegen, Christensen, Araujo, Bernal și Ferran Torres.

Real Madrid și Barcelona au avut un început de sezon puternic în LaLiga, fiecare cu statistici impresionante. Real Madrid a marcat 21 de goluri în primele 10 meciuri, primind doar 7. De cealaltă parte, Barcelona a înscris 33 de goluri, având 10 primite în același număr de partide.

Will Real Madrid catch up, or will Barcelona extend their lead❓🔢 pic.twitter.com/1o6TEVjbJN

— 433 (@433) October 25, 2024