Efectivele USAID, reduse la mai puțin de 300 de oameni, de la 10.000 câţi are în prezent, dezvăluie New York Times. 97% din 10.000 de angajaţi, concediaţi. 800 de programe şi contracte, anulate

Administraţia Trump vrea să reducă numărul personalului marii agenţii umanitare a Guvernului american USAID la mai puţin de 300 de oameni, de la 10.000 câţi are în prezent, dezvăluie The New York Times (NYT), o ”tăiere” de 97%, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Puţinii membri ai personalului cruţaţi de concedieri lucrează în asistenţa sanitară şi umanitară, dezvăluie cotidianul, care citează trei surse la curent cu acest plan de reducere drastică, care s-au exprimat sub protecţia anonimatului.

Conducătorii USAID au fost informaţi că aproximativ 800 de programe şi contracte administrate de către agenţie au fost anulate, dezvăluie NYT.

Două sindicate reprezentând personalul USAID au lansat joi o acţiune în justiţie cu scopul de a obţine o ordonanţă judecătorească de oprire a concedierilor şi trimitere în concediu forţat, potrivit NYT.

Ele argumentează că dezmebrarea USAID nu poate avea loc fără aprobarea Congresului.

Contactat de AFP, Departamentul de Stat nu a răspuns imediat.

Această măsură face parte din ofensiva radicală a lui Trump – şi a aliatlui său Elon Musk – de a tăia efectivele administraţiei americane.

Ea a provocat proteste aprige ale democraţilor şi aprătorilor ajutorului umanitar şi drepturlor omului în lume.

Elon Musk a catalogat USAID drept un ”cuib de vipere marxiste (…) care detestă America”.

Donald Trump declara săptămâna trecută că ea este condusă de ”o bandă de nebuni radicali”.

USAID gestionează un buget de peste 40 de miliarde de dolari, destinat ajutorului umanitar şi ajutorului în vederea dezvoltării în aproximativ 120 de ţări, inclusiv în cele mai sărace ţări din lume.

Întregul personal al USAID urmează să fie plasat în concediu administrativ începând de vineri, inclusiv în străinătate, potrivit unui document al organizaţiei difuzat marţi seara pe site.

”Vineri, 7 februarie 2025, la ora 23h59 (EST) (sâmbătă, 6,59, ora României), tot pesonalul angajat în mod direct de USAID va fi plasat în concediu administrativ în întreaga lume”, cu excepţia personalului considerat indispensabil, anunţă USAID într-o niotă postată pe site.

În fapt, zeci de conducători de rang înalt ai USAID au fost trimişi deja în cncediu, iar accesul în sediul agenţiei de la Washington a fost interzis.

Angajaţii care munesc în străinătate şi familiile acestora au un termen de 30 de zile să revină în Statele unite, se arată în notă.

Acest cutremur provocat la USAID decurge din îngheţarea ajutorului american decisă de către noul preşedinte american Donald Trump, cu excepţia anumitor derogări, inclusiv a ajutorului umanitar considerat vital, pe timpul unei reexaminări pe o perioadă de 90 de zile a acestui ajutor.