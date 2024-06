Ecran gigant în Piaţa Unirii din Oradea pentru meciurile României şi finala Campionatului European

Meciurile Naţionalei României şi finala Campionatului European de Fotbal vor putea fi urmărite de suporterii orădeni în Piaţa Unirii, unde va fi montat un ecran gigant, a anunţat Primăria municipiului, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al administraţiei locale, Primăria Oradea şi Visit Oradea invită toţi iubitorii fotbalului să se alăture acestei experienţe unice şi să susţină echipa naţională într-o atmosferă de sărbătoare.

Meciurile care vor putea fi urmărite în Piaţa Unirii sunt cele dintre România vs. Ucraina, programat luni, 17 iunie, de la ora 16,00, urmat pe 22 iunie, ora 22,00 – Belgia vs. România, în 26 iunie, ora 19,00 – Slovacia vs. România şi pe 14 iulie, ora 22,00 – Finala Campionatului European de Fotbal.

Ca măsuri de siguranţă, Primăria Oradea roagă participanţii să ia toate măsurile necesare pentru ca evenimentul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort.

„Vă rugăm să respectaţi indicaţiile organizatorilor şi să vă bucuraţi de spectacolul fotbalistic în mod responsabil. Vă aşteptăm în număr cât mai mare să susţinem împreună Naţionala României şi să trăim emoţiile fotbalului de calitate în inima Oradiei!”, a transmis conducerea Primăriei orădene.