Echipa studenților de la Politehnica Timișoara a lansat noul monopost TSR3 EVO pentru competițiile Formula Student

UPT Racing Team, formată din studenți de la Universitatea Politehnica din Timișoara, a lansat noul monopost cu care va participa la competițiile internaționale Formula Student. Acest concurs de inginerie simulează cu succes experiența dintr-o echipă de Formula 1.

Noul monopost al studenților de la UPT Racing Team, denumit TSR3 EVO, se remarcă printr-un design mai îndrăzneț și mai agresiv decât modelele anterioare. Pe lângă îmbunătățirea aerodinamicii, monopostul este și mai ușor datorită trecerii de la caroseria din fibră de sticlă la cea din fibră de carbon.

Sursa foto: UPT Racing Team

De asemenea, monopostul are un volan mai ergonomic, bord electronic cu touch-screen, un sistem de frânare îmbunătățit, instalația electrică schimbată și un sistem unic de răcire la comandă, toate contribuind la creșterea performanțelor.

„Ani la rând ne-am confruntat cu problema masei monoposturilor noastre, care erau puțin supradimensionate. Prin cercetare, am reușit să reducem greutatea cu aproape 50 de kilograme față de versiunea anterioară. Am venit cu un pachet aerodinamic nou și am ales un motor diferit, de la 600 cmc la 710 cmc, un Yamaha de doi cilindri paraleli”, a declarat Andrei Borboreanu, coordonatorul UPT Racing Team.

O competiție mai mult științifică decât sportivă

UPT Racing Team, formată din 30 de membri, este o echipă studențească a Universității Politehnica Timișoara, înființată în 2013, cu scopul de a crea o mașină pentru Formula Student și de a participa la competiții internaționale. Proiectul Formula Student este o competiție de inginerie și design, mai degrabă științifică decât de motorsport.

Andrei Borboreanu a lucrat la primele două versiuni de mașini ca student, iar acum, ca asistent universitar la Facultatea de Mecanică, coordonează echipa.

„La prima mașină am contribuit cel mai mult, la a doua doar la partea de proiectare, iar acum, ca și cadru didactic, mă ocup de coordonarea echipei. Când am lucrat la primul monopost, a fost o perioadă grea, cu puțini parteneri și colaboratori. Acum avem mai mulți parteneri, dar studenții sunt la fel de epuizați. Am studenți care și-au picat examene pentru că vor să mai stea un an în proiect”, a mai spus Borboreanu.

Urmează competiții naționale și internaționale

Formula Student nu creează piloți, ci ingineri. Aceasta este o competiție care a început în America în anii ’80 și a devenit populară în Europa la începutul anilor 2000. Există 18 competiții în întreaga lume, cu peste 800 de universități implicate în proiecte.

„Competiția formează ingineri, nu piloți. Aceștia trebuie să își dezvolte capacități de business, design, inovare și gestionare a costurilor. Un inginer care participă la Formula Student este bine pregătit în toate ramurile ingineriei”, a adăugat Borboreanu.

Bugetul pentru acest monopost a depășit 70.000 de euro. În scurt timp, TSR3 EVO va fi testat în competiții, UPT Racing Team urmând să participe la concursuri internaționale în Cehia (11 august) și Croația (20 august), și naționale, la Dej, în luna septembrie.

În România, există cinci centre universitare cu echipe de Formula Student: Timișoara, Brașov, Iași, București și Cluj-Napoca. Andrei Borboreanu a anunțat că deja se lucrează la TSR4, care va fi un model hibrid.