Echipa de rugby a Țării Galilor, fără antrenor după o serie de 14 înfrângeri consecutive

Neozeelandezul Warren Gatland urmează să părăsească postul de antrenor principal al echipei de rugby a Țării Galilor după un record de 14 înfrângeri consecutive în meciurile test, ultima în fața Italiei (15-22), la Roma, în Turneul celor Șase Națiuni, scrie BBC, conform Agerpres.

Gatland, în vârstă de 61 de ani, are contract până la Cupa Mondială din 2027, dar urmează să plece înaintea ultimelor trei meciuri din Six Nations.

Țara Galilor înfruntă Irlanda pe 22 februarie la Cardiff, apoi călătorește în Scoția pe 8 martie, înaintea ultimului meci, de acasă, împotriva Angliei, pe 15 martie.

Michael Cheika, fostul antrenor al Australiei, antrenorul lui Glasgow Warriors, Franco Smith, și antrenorul interimar al Irlandei, Simon Easterby, sunt potențialii succesori ai lui Gatland.

Gatland a început al doilea său mandat la cârma Țării Galilor în decembrie 2022, primul având loc între 2007 și 2019. El a plecat după Cupa Mondială din 2019, înainte de a reveni pentru un al doilea mandat, când l-a înlocuit pe Wayne Pivac în decembrie 2022.

De la a doua revenire, Gatland a înregistrat un bilanț de șase victorii și 20 de înfrângeri în 26 meciuri test, cu o rată de victorii de doar 23%. Țara Galilor a căzut, de asemenea, pe locul 12 în clasamentul mondial.

În ambele mandate, Gatland a condus echipa în 151 de jocuri, cu un bilanț de 76 de victorii, 73 de înfrângeri și două egaluri.

Warren Gatland’s second tenure as Wales head coach has ended by mutual agreement. 👇

— Welsh Rugby Union 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WelshRugbyUnion) February 11, 2025