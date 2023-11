După episoadele antisemite, Elon Musk ar urma să viziteze Israelul săptămâna viitoare/ Întâlniri cu președintele Herzog și premierul Netanyahu (Jerusalem Post)

Elon Musk ar urma să viziteze Israelul săptămâna viitoare și să se întâlnească cu președintele Herzog și premierul Netanyahu, transmite Jerusalem Post care citează un raport. Fondatorul Tesla și cel care a preluat Twitter (azi X) s-a remarcat recent prin ieșiri antisemite.

Musk este așteptat să viziteze Israelul săptămâna viitoare, atunci când va vizita orașele din apropierea graniței cu Gaza care au fost atacate de Hamas pe 7 octombrie, a relatat joi N12.

Potrivit raportului, Musk se va întâlni cu președintele Isaac Herzog și cu premierul Benjamin Netanyahu.

Vizita are loc în contextul în care Musk continuă să fie criticat pentru eșecurile în combaterea antisemitismului pe platforma sa X (fostul Twitter), pentru că a partajat conținut de pe conturi antisemite și pentru că a atacat și chiar a dat în judecată organismele de supraveghere care critică modul în care gestionează antisemitismul și alte discursuri de ură pe X.

La începutul acestei săptămâni, Musk a anunțat că X va dona toate veniturile din publicitate și abonamente „asociate cu războiul din Gaza” spitalelor din Israel și Crucii Roșii/Crescent din Gaza.

Luna trecută, Musk a declarat, de asemenea, că dorește să ofere acoperire de internet prin satelit Starlink în Fâșia Gaza, ceea ce a stârnit indignarea oficialilor israelieni, inclusiv a ministrului comunicațiilor, Shlomo Karhi, care a avertizat că Israelul se va opune oricărei astfel de acțiuni.

Musk a subliniat că, în cazul în care accesul Starlink va fi oferit în Gaza, compania va lua „măsuri extraordinare” pentru a confirma că acesta este utilizat din motive pur umanitare.

Context

Casa Albă l-a acuzat în 17 noiembrie pe Elon Musk că a „promovat în mod abject ura antisemită și rasistă” într-unul dintre mesajele sale de pe rețeaua sa de socializare X, fostul Twitter, potrivit agenției AFP.

Miliardarul răspunsese miercuri la o postare care susținea că evreii promovează „ura împotriva albilor”, spunând: „Ai spus exact adevărul”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, a declarat că este „inacceptabil” să se repete o astfel de „minciună hidoasă”.

Musk a stârnit critici intense cu șase cuvinte (“You have said the actual truth”) pe care le-a postat miercuri după-amiază pe X, aplicația de socializare pe care a cumpărat-o în urmă cu un an.

Musk, directorul general al producătorului auto Tesla și al companiei de rachete SpaceX, a continuat primul său tweet cu o critică la adresa Anti-Defamation League, sau ADL, o organizație fondată de evrei pentru a se opune antisemitismului. Musk se ceartă de luni de zile cu ADL din cauza eforturilor acesteia de a reduce extremismul pe rețelele de socializare, o campanie despre care Musk spune că a costat vânzările de publicitate ale X.

Joi dimineață, Jonathan Greenblatt, directorul general al ADL, a declarat că Musk acționează periculos.

„Într-un moment în care antisemitismul explodează în America și crește în întreaga lume, este indiscutabil periculos să îți folosești influența pentru a valida și promova teorii antisemite”, a scris el pe X, cu o captură de ecran a tweet-ului de șase cuvinte al lui Musk.

Conturile cu antecedente în ceea ce privește adoptarea unor opinii antievreiești au sărbătorit tweet-ul lui Musk ca pe o veste binevenită și ca pe o confirmare că acesta este de acord cu ei „în ceea ce privește JQ”, prescurtarea de la „Jewish question” (chestiunea evreiască), un termen folosit de antisemiți de zeci de ani, potrivit NBC News.

Apple a anunțat că își va întrerupe toate reclamele pe X, fostul Twitter, la două zile după ce proprietarul Elon Musk a transmis pe Twitter acordul său entuziast cu o postare antisemită, relatează The Guardian. O cascadă de alte mari companii tehnologice și media, de la IBM la Disney, au făcut vineri anunțuri similare.

Musk și-a apărat tweet-urile din trecut acuzate de antisemitism, într-un interviu acordat CNBC în luna mai, afirmând că este un „prosemit”, nu un antisemit.

Ultimele comentarii ale lui Musk au venit într-un moment tensionat pentru evreii din întreaga lume și din Israel. Rapoartele privind incidentele antisemite din SUA au crescut cu 388% în urma atacurilor teroriste ale Hamas luna trecută, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ADL. Săptămâna aceasta, administrația Biden a anunțat un efort de reducere a antisemitismului și a islamofobiei.