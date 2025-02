După ce Rusia a pierdut 15.000 de vehicule în Ucraina, unii dintre militarii săi au fost surprinși călărind cai: „Întoarcerea la vremurile Imperiului Rus” / Rata ridicată a pierderilor de vehicule blindate depășește cu mult capacitatea de producție a Moscovei (VIDEO)

Confruntându-se cu pierderi semnificative de vehicule în Ucraina – estimate la peste 15.000 de unități, inclusiv aproximativ 3.700 de tancuri – Rusia s-a bazat din ce în ce mai mult pe stocurile din era sovietică pentru a-și reface echipamentul militar. Cu toate acestea, pe măsură ce aceste rezerve scad, forțele ruse au recurs la utilizarea cailor pentru transport, transmite Forbes.

Un videoclip care circulă pe rețelele de socializare prezintă soldați ruși călărind cai prin peisajul ucrainean.

„«A doua armată a lumii» în toată splendoarea sa. Întoarcerea la vremurile Imperiului Rus – cu tot cu cavalerie și recrutarea reprezentanților minorităților naționale drept carne de tun. Acești soldați provin din Republica Sakha, o regiune incredibil de bogată în resurse naturale. Cu toate acestea, indigenii din Sakha duc un război în Ucraina pe cai furați, în timp ce Moscova își umple cuferele cu veniturile obținute din diamantele, aurul, gazele și petrolul lor”, a scris pe X Anton Gherașcenko, consilier al ministrului de Interne ucrainean.

These soldiers are from the Republic of Sakha, a region incredibly rich in natural resources.… pic.twitter.com/FNFQoioT2S

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 4, 2025