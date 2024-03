După ce a slăbit 70 kg, starea de sănătate i-a fost afectată și a avut nevoie de recuperare medicală la Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon

“Nu mă mai puteam ține pe picioare. Aveam amețeli și o luam câte trei pași în spate, fără să-mi dau seama. Trebuia să mă prindă cineva. Nu mai aveam direcție, mergeam în toate părțile. Picioarele erau amorțite, apoi amorțeala s-a dus și pe mâna stângă și de la mână, până la umăr.

Eu am făcut o operație de reducere a stomacului și am slăbit 70 de kg, acum câțiva ani. M-am simțit bine, un timp. Probabil lipsa de vitamine, un Parkinson, mă fac să am aceste amorțeli ale mâinilor și picioarelor, lipsă de echilibru, care m-au speriat.

Am venit la Spitalul Sfantul Sava pentru recuperare medicală . Copiii m-au adus. Am patru băieți și zece nepoți. Ei au aflat că e bine aici și au avut dreptate. Înainte, am fost în mai multe locuri, dar nu se pot compara cu ceea ce este aici, la ”Sfântul Sava”.

Plec într-o stare mai bună, după 10 zile de internare. Am făcut multe exerciții: cu bicicleta, cu Terra Trainer, la aparatul care mă ajută la echilibru, gimnastică, masaje… În fiecare zi, mai multe tipuri de terapii, am făcut.

Acum merg bine, nu mai am amețeli. Mă și cam îngrășasem, căci nu pot renunța la dulciuri, chiar dacă am diabet ușor. Aici am mai slăbit. datorită regimului ditetetic și mâncării foarte bune și întotdeauna proaspete. ”Sfântul Sava” este un spital minunat, m-am simțit protejată și răsfățată. Mi-a plăcut șederea aici!”

Doamna Ecaterina Aliuță are 61 de ani și s-a internat la Spitalul Sfantul Sava pentru 10 zile. A urmat un program intensiv de recuperare medicală, cu mai multe ședințe zilnice de terapii diferite: kinetoterapie, fizioterapie și masaj terapeutic, folosind echipamente inovative, de ultimă generație, cu ajutorul cărora recuperarea medicală se realizează, la noi în țară, după standarde înalte, ca în clinicile de specialitate din străinătate.

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru de excelență în recuperarea medicală , multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kinetoterapie și fizioterapie , infirmieri și personal nemedical.

În șase ani de existență, Spitalul ”Sfântul Sava” a depășit numărul de 5.000 de pacienți recuperați medical, în condițiile în care celor mai mulți nu li se dădeau șanse de a-și reveni.

Recuperarea medicală se face doar în regim de internare, în saloane de 2 și 3 paturi, având asigurate 3 mese pe zi cu mâncare proaspătă, pregătită zilnic în bucătăria proprie.

Spitalul ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, are o capacitate de 118 paturi, ambulanțe de transport pacienți și tip C, cu echipamente și personal specializat în intervenții de urgență și resuscitare.

Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde europene ridicate. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți, explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată: 40 de specialiști în kinetoterapie, fizioterapie și masaj, 8 medici specialiști, 30 de asistenți medicali și 48 de infirmiere. Datorită experienței pe care o au și echipamentelor de ultimă generație de care dispun, aceștia reușesc să obțină rezultate vizibile în mobilitatea pacienților, într-o perioadă scurtă de timp, de 14 – 28 de zile internare. Tratamentul și planul de recuperare medicală se stabilește în funcție de patologia și specificul fiecărui pacient.

