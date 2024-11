Dueluri tari în sferturile Ligii Națiunilor – Au fost stabilite și barajele de promovare-retrogradare

Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a duelurilor din sferturile Ligii Națiunilor la fotbal, iar Olanda vs Spania și Italia vs Germania sunt capetele de afiș, cel puțin la prima vedere. De asemenea, au fost stabilite și meciurile din barajele de promovare-retrogradare.

Sferturile de finală din Liga Națiunilor

Prima manşă va avea loc în data de 20 martie 2025, iar returul pe 23 martie 2025.

Semifinalele Ligii Națiunilor

Pe 4 și 5 iunie vor avea loc meciurile

