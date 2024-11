Dublu câștigător de Grand Slam în 2024, Carlos Alcaraz a debutat cu o înfrângere surprinzătoare la Turneul Campionilor

Carlos Alcaraz a arătat încă o dată că nu se simte confortabil atunci când joacă în condiții de hard indoor, iar ibericul a cedat surprinzător meciul de la Turneul Campionilor cu Casper Ruud, jucător care până luni nu-l învinsese vreodată.

Nu mai este deja un secret pentru nimeni că Alcaraz nu joacă la un nivel fantastic atunci când evoluează pe hard indoor. S-a repetat istoria și la Turneul Campionilor de la Torino, competiție unde spaniolul a debutat cu o înfrângere, scor 1-6, 5-7, în duelul cu Casper Ruud (al șaptelea favorit).

Carlos conducea cu 4-0 în întâlnirile directe cu Casper, dar trei avuseseră loc pe hard, iar unul pe zgură, niciuna în sală.

Alcaraz nu a servit deloc grozav luni, procentajele sale cu serviciul fiind mult sub nivelul arătat în 2024: 59% cu primul și 53% cu al doilea. Ruud nu a stat prea mult pe gânduri și a pus o mare presiune de la retur, simțind că adversarul nu este în cea mai bună formă pe o asemenea suprafață de joc.

S-a apărat foarte bine în multe dintre momente, a returnat o minge în plus, iar Alcaraz a fost prins în destule momente pe picior greșit.

Spaniolul a avut de două ori mai multe erori neforțate decât adversarul, iar victoria lui Ruud nu poate fi pusă în vreun fel la îndoială.

După un prim set cedat clar, scor 1-6, Carlos a dat unele semne că și-ar reveni: a condus în setul al doilea cu 5-2. Nu a fost însă suficient pentru a avea o manșă decisivă: Alcaraz a cedat cinci game-uri la rând, iar Ruud a câștigat o partidă care a durat o oră și 25 de minute.

A relentless @CasperRuud98 stuns No. 3 seed Alcaraz in Turin! #NittoATPFinals pic.twitter.com/IGTJdKxQC7

🤯 Casper Ruud earns his FIRST career win over Carlos Alcaraz!

He closed out the World No. 3 in straight sets to kick off his Turin campaign.#NittoATPFinals https://t.co/Y2DNCSL1d4

— TENNIS (@Tennis) November 11, 2024