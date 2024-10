Drulă: Ruşinea Timişoarei la Bucureşti are un nume – Sorin Grindeanu / Ruşinea infrastructurii româneşti din Banat este porţiunea lipsă din autostrada A1 (Holdea-Margina)

Fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă îi răspunde lui Sorin Grindeanu, actualul ministru, afirmând că ”ruşinea infrastructurii româneşti din Banat este porţiunea lipsă din autostrada A1 (Holdea-Margina)”. ”Eu stau cu capul sus în faţa românilor pentru munca făcută. Cei care îi fură pe români de 35 de ani ar trebui să simtă ruşinea de care vorbesc. Dacă ar avea-o”, susţine Drulă, transmite News.ro.

”Ruşinea Timişoarei la Bucureşti are un nume: Sorin Grindeanu. Nimeni nu va uita OUG 13 şi sutele de mii de români în stradă. Timişenii n-au uitat cine s-a făcut preş pentru Dragnea. Ruşinea infrastructurii româneşti din Banat este porţiunea lipsă din autostrada A1 (Holdea-Margina) şi are un nume mare scris pe ea: PSD. Miniştrii PSD ai transporturilor şi premierii PSD (printre care şi dl. Grindeanu) au încurcat şi blocat acest proiect timp de 10 ani. Cu tot felul de scuze şi idei penibile, cu acuzaţii despre urşii aduşi de USR în păduri”, a scris Drulă, sâmbătă, pe Facebook.

El a menţionat că, după zece ani, în 2021, el a pus în PNRR finanţarea pentru acest proiect major, cu tuneluri în lungime de aproximativ doi kilometri, însă termenul de finalizare în interiorul PNRR (2026) ”pare deja compromis la cum s-a mişcat investiţia în mandatul dlui. Grindeanu”.

”În mandatul meu (de 4 ori mai scurt decât al dlui. Grindeanu, 8 luni vs. 35 luni) am rezolvat şi ruşinea de pe drumul DN68A Margina-Holdea, un drum care era plin de cratere, aproape inutilizabil şi a fost adus la o stare decentă. Viitorul sector de Vest al Centurii Timişoarei va avea 4 benzi pentru că a fost semnat contractul de proiectare în mandatul meu. Am deblocat şi sectorul de Sud care avea autorizaţii şi avize lipsă, din păcate acolo, după cum şi-a dorit dl. Grindeanu drumul are doar câte o bandă pe sens, ruşinos pentru o metropolă europeană”, a continuat Drulă.

El a adăugat că prin PNRR a adus 1,8 miliarde de euro pentru modernizarea căii ferate Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad, atrăgând însă atenţia că lucrările se mişcă prea lent faţă de termenul de 2026: ”Progresul fizic al lucrărilor conform ultimei raportări CFR pe cele 4 loturi este ruşinos: 0%; 9,5%, 1,1% şi 1,2%”.

”Cât despre dl. Grindeanu şi PNRR: România pierde cel puţin 500 de milioane de euro din PNRR pentru că Sorin Grindeanu şi-a numit politrucii în companiile din subordinea ministerului Transporturilor (CNAIR, Metrorex, CNIR şi multe altele). Comisia Europeană a constatat că procedurile de selecţie au fost viciate şi politizate, adică exact la ce se pricepe dl. Grindeanu cel mai bine. Ruşinos şi iresponsabil. Banii românilor pierduţi pentru ca sa aibă clientela de partid câte o sinecură. Eu stau cu capul sus în faţa românilor pentru munca făcută. Cei care îi fură pe români de 35 de ani ar trebui să simtă ruşinea de care vorbesc. Dacă ar avea-o”, a conchis Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, l-a criticat pe cel care a condus acest minister înaintea lui, Cătălin Drulă (USR), afirmând că acesta îşi doreşte un al treilea mandat de parlamentar de Timiş, fiind ”paraşutat” pe listele USR Timiş cu candidaţi la Camera Deputaţilor, Drulă nefiind din acest judeţ.

Întrebat care sunt realizările sale în funcţia de ministru al Transporturilor, comparativ cu cel care a condus înaintea sa acelaşi minister, Cătălin Drulă (USR), Sorin Grindeanu (PSD) a răspuns că ”se văd toate investiţiile”.

”Cred că se văd toate investiţiile, cel puţin ale Ministerului Transporturilor, dar nu doar, care s-au făcut în ultimii ani şi faptul că s-a mers şi s-a apăsat pe pedală astfel încât Timişul să primească ceea ce merită, adică aceste investiţii. Acuma, dacă cineva vine şi cere votul timişorenilor pentru a treia oară, pentru că să nu uităm, domnul Drulă ar vrea să fie pentru a treia oară deputat de Timiş”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu l-a criticat pe Drulă despre care a spus că nu ştie unde sunt anumite localităţi din Timiş.

”Dacă îi spunem să vină la Margina sau la Coşava s-ar putea să nu ştie, după 8 ani de deputat de Timiş şi dorind să ia încă 4 ani. Nu am nimic cu domnii aceştia paraşutaţi în Timiş. E treaba partidelor care îi propun, dar până la urmă ar trebui să apere interesele judeţelor care îi propulsează în Parlament. Nu am văzut la niciunul dintre ei în aceşti ani, cum e şi domnul Drulă, repet, domnul Drulă e parlamentar de Timiş din 2016, cum nu cred că o săvăd nici în viitor preocupări deosebite pentru aceşti domni paraşutaţi în judeţul nostru, pentru bunăstarea judeţului, chiar şi când a ocupat funcţii importante în statul român, cum ar fi aceea de ministru al Transporturilor”, a declarat Grindeanu.