Două avioane s-au acroșat pe pista aeroportului din Seattle / Coada unui avion a fost tăiată: ”A fost absolut înfricoșător”

Un dezastru a fost evitat la limită, miercuri, pe aeroportul internaţional din Seattle-Tacoma, când aripa unui avion al companiei Japan Airlines a intrat în coliziune cu coada unui avion Delta Airlines aflat la sol, spre spaima pasagerilor. Nu au existat, însă, victime, transmite News.ro.

Într-un comunicat, Delta Airlines a explicat că aeronava sa era degivrată când coada i-a fost lovită de aeronava companiei aeriene japoneze.

O pasageră aflat la bordul avionului Delta Airlines a postat două înregistrări video ale incidentului pe reţelele sociale. „Stăteam pe loc pe pistă şi un alt avion ne-a lovit, tăindu-ne coada. A fost absolut înfricoşător”, a povestit ea pe X.



Japan Airlines 787-9 collides with a Delta Air Lines 737-800 while taxiing at Seattle-Tacoma International Airport.

The FAA said in a statement: „The right wing of Japan Airlines Flight 68 struck the tail of Delta Air Lines Flight 1921 while the planes were taxiing at… pic.twitter.com/prN8YKtywW

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 5, 2025

Un pasager din avionul companiei japoneze a povestit, la rândul său, despre momentul coliziunii la ABC News: „Eram în avion, o persoană din spate pe dreapta a început să ţipe şi avionul s-a oprit brusc. Ne-am uitat pe fereastră şi ne-am dat seama că am lovit avionul Delta”.

Un alt pasager a descris incidentul ca fiind „ca un accident de maşină”.

Cei 142 de pasageri ai companiei aeriene americane urmau să decoleze spre Mexic şi a trebuit să fie transferaţi într-un alt zbor.

Boeingul aparţinând companiei aeriene naţionale din Japonia transporta 172 de pasageri şi 13 membri ai echipajului. „Aeronava se afla într-o zonă care nu se afla sub controlul traficului aerian”, a precizat Administraţia Federală a Aviaţiei într-un comunicat.

Ca urmare a acestui incident, unele zboruri către Seattle au fost temporar suspendate, dar, în general, operaţiunile aeroportuare au fost puţin perturbate.