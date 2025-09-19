G4Media.ro
Dosar penal după ce un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei…

bebelus nou nascut copil maternitate
Dosar penal după ce un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane la spitalul din Târgu Cărbunești / O femeie de 26 de ani ar fi folosit actul de identitate al unei rude

O femeie de 26 de ani ar fi folosit actul de identitate al unei rude pentru a naște. Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, la maternitatea din Târgu Cărbunești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Eroarea a fost descoperită a doua zi de un medic, care a sesizat autoritățile.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Gorj au deschis un dosar penal pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, după ce un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane la Spitalul din Târgu Cărbunești.
Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, când o femeie în vârstă de 26 de ani s-a prezentat la maternitate pentru a naște, folosind, potrivit anchetatorilor, un act de identitate care aparținea unei alte persoane din familie. În urma acestui demers, copilul a fost înregistrat oficial pe numele respectivei persoane, nu pe numele mamei biologice.
Eroarea a fost sesizată a doua zi de un medic al spitalului, care a informat autoritățile. Reprezentanții unității medicale au corectat ulterior documentele, iar cazul a fost preluat de poliție pentru continuarea cercetărilor.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească cu exactitate împrejurările în care a fost comisă fapta și eventualele responsabilități ale personalului implicat.

