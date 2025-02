Donald Trump îl ia peste picior pe Prințul Harry: Nu îl va expulza pentru că „are destule probleme cu soția sa. Este groaznică”

Preşedintele Trump a declarat că „nu este interesat” să-l expulzeze pe Prinţul Harry, care locuieşte în prezent în Montecito, California, împreună cu soţia sa, Meghan Markle, după ce în luna februarie a anului trecut, Trump acuza administraţia fostului preşedinte Joe Biden că l-a „protejat pe Harry” şi promitea că nu va face la fel dacă va câştiga Casa Albă, transmite News.ro.

„Nu vreau să fac asta”, a declarat Trump, vineri, pentru The New York Post. „Îl voi lăsa în pace. Are destule probleme cu soţia lui. Ea este groaznică”, a adăugat şeful Casei Albe. Trump a mărturisit tabloidului american că el crede că „bietul Harry” este „biciuit” de Markle.

Heritage Foundation, think tank-ul conservator cu care a colaborat Trump, a solicitat Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) informaţii despre statutul de imigrant al prinţului Harry. Grupul de reflecţie a susţinut că Departamentul „este posibil să fi acordat în mod necorespunzător” viza acestuia după ce membrul familiei regale britanice a dezvăluit consumul personal de droguri în cartea sa de memorii „Spare” (Rezervă).

Trump i-a criticat anterior pe prinţul Harry şi pe Markle din cauza divergenţelor lor cu familia regală britanică.

În 2023, el i-a spus prezentatorului de radio Hugh Hewitt: „Nu mi-a plăcut ideea că ei beneficiază de securitatea SUA când vin aici”.

„El a trădat-o pe regină. Este de neiertat”, declara Trump într-un interviu pentru Daily Express, adăugând că Harry „va fi pe cont propriu”, dacă el va fi reales la alegerile din 2024.

La rândul său, cuplul regal şi-a exprimat dezaprobarea faţă de Trump de-a lungul anilor, Markle numindu-l pe preşedinte „diviziv” şi „misogin” în timpul cursei prezidenţiale din 2016. Trump a calificat ulterior comentariile lui Markle despre el ca fiind „urâte”.

În schimb, vineri, în discuţia cu The New York Post, Trump l-a lăudat pe fratele prinţului Harry, prinţul William, numindu-l un „tânăr minunat”.