Donald Trump, către șeful poliției din LA: Aduceți trupele, chiar acum! Situația arată foarte rău! Arestați oamenii cu măști! / Los Angeles este un „oraș sanctuar” care protejează imigranții. Ce înseamnă asta, de fapt? /

Președintele Donald Trump a îndemnat șeful Departamentului de Poliție din Los Angeles să „aducă trupele” după ce Jim McDonnell a declarat că va trebui să „reevalueze” necesitatea intervenției Gărzii Naționale, având în vedere violențele de duminică, relatează CNN.

„Jim McDonnell, șeful foarte respectat al LAPD, tocmai a declarat că protestatarii devin din ce în ce mai agresivi și că va trebui să „reevalueze situația” în ceea ce privește aducerea trupelor. Ar trebui să o facă CHIAR ACUM!!! Nu-i lăsați pe acești huligani să scape basma curată. FACEȚI AMERICA MARE DIN NOU!!!” a postat Trump pe Truth Social.

Câteva momente mai târziu, Trump a postat: „Situația arată foarte rău în L.A. ADUCEȚI TRUPELE!!!” și „ARESTAȚI OAMENII CU MĂȘTI, ACUM!”

Trump a declarat anterior că va interzice măștile la proteste.

Aproximativ 300 de membri ai Gărzii Naționale se află pe teren după ce Trump a ordonat desfășurarea lor. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că va da în judecată administrația Trump pentru această măsură.

Întrebat la o conferință de presă duminică seara dacă Los Angeles are nevoie de Garda Națională, McDonnell a răspuns: „Având în vedere ce s-a întâmplat în seara asta, situația a scăpat de sub control”.

Multiple Waymo autonomous vehicles have been set on fire in downtown Los Angeles.

Seems like the gitators reportedly called the Waymo autonomous vehicles to a protest location in Los Angeles, then vandalized and set them ablaze. pic.twitter.com/ryHqjn7FyV

— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) June 9, 2025