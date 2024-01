Donald Trump, amenințat că va fi dat afară din sala de judecată în procesul în care este acuzat de defăimare

E Jean Carroll a urcat miercuri dimineață în boxa martorilor în procesul de defăimare împotriva lui Donald Trump, marcând primul moment în care l-a confruntat pe fostul președinte într-o sală de judecată. Mărturia lui Carroll l-a indignat atât de tare pe Trump încât acesta a avut numeroase izbucniri, determinându-l pe judecător să îl avertizeze că ar putea fi dat afară din sala de judecată, scrie The Guardian.

„Sunt aici pentru că Donald Trump m-a agresat, iar când am scris despre asta, el a spus că nu s-a întâmplat niciodată”, a declarat Carroll. „A mințit, iar asta mi-a distrus reputația”.

Când Carroll a luat pentru prima dată cuvântul, Trump a putut fi văzut șoptindu-i avocatului său principal, Alina Habba.

În timp ce Carroll vorbea, Trump a vociferat și a părut să reia negațiile defăimătoare, a declarat avocatul ei în timpul unei pauze de dimineață în cadrul procedurilor.

„Domnul Trump a stat la masa din spate și a spus lucruri cu voce tare pe tot parcursul mărturiei doamnei Carroll”, a declarat avocatul Shawn Crowley.

„Este suficient de tare pentru ca noi să îl auzim”, a spus Crowley, așa că „îmi imaginez că este suficient de tare pentru ca juriul să îl audă”.

Înainte ca instanța să reia audierile după pauză, judecătorul Lewis Kaplan a avertizat: „Îl voi ruga doar pe domnul Trump să aibă grijă în mod special să vorbească mai încet atunci când discută cu avocatul, astfel încât juriul să nu audă”.

Trump nu a ținut cont de instrucțiunile lui Kaplan și, înainte de pauza de prânz, Crowley a adus din nou în discuție comentariile sale.

„Acuzatul a făcut din nou declarații [pe care] le putem auzi la masa avocaților”, a spus Crowley.

„A spus că este o „vânătoare de vrăjitoare”, că este într-adevăr o escrocherie”.

Judecătorul Kaplan a afirmat: “Domnul Trump are dreptul de a fi prezent aici. Acest drept poate fi anulat dacă este perturbator, ceea ce mi s-a raportat, și dacă nu respectă ordinele judecătorești”.

„Domnule Trump, sper că nu va trebui să iau în considerare excluderea dvs. din proces… Înțeleg că probabil sunteți foarte nerăbdător să fac acest lucru”.

„Mi-ar face plăcere, mi-ar face plăcere”, a replicat Trump.

„Știu că v-ar plăcea, doar că nu vă puteți controla în aceste circumstanțe, se pare”.

„Nici tu nu poți”.

Carroll l-a dat în judecată pe Trump pentru că acesta a negat, în iunie 2019, acuzațiile ei de viol. Acest proces va determina daunele.

Procedurile din această săptămână marchează al doilea proces de defăimare a lui Carroll împotriva lui Trump. În luna mai, un juriu l-a găsit pe fostul președinte al SUA responsabil de abuz sexual și defăimare, acordându-i lui Carroll daune de 5 milioane de dolari.

Carroll a declarat că Trump a violat-o în urmă cu aproape trei decenii, în vestiarul unui magazin de lux din Manhattan. Ea și-a dezvăluit relatarea în 2019, când un fragment din cartea sa, What Do We Need Men For? A Modest Proposal, a apărut în revista New York.

Trump, care se afla la Casa Albă atunci când au apărut acuzațiile, a atacat rapid, spunând: „Nu am întâlnit această persoană în viața mea. Ea încearcă să vândă o nouă carte – asta ar trebui să indice motivația ei. Ar trebui să fie vândută în secțiunea de ficțiune”. Carroll l-a dat în judecată în 2019, susținând că dezmințirile lui Trump i-au afectat reputația, declanșând abuzuri online și amenințări grave.

În timpul mărturiei sale, Carroll a explicat lanțul de evenimente care s-au desfășurat după publicarea extrasului. și avalanșa de amenințări primite în anii care au trecut de la comentariile lui Trump.

„Sper să mori curând. Sper ca cineva să te atace, să te violeze și să te ucidă cu adevărat”, se arată într-un mesaj prezentat în instanță.

Un alt mesaj spunea: „Viol Jean viol Jean viol Jean.”

Carroll a descris metodele la care a recurs pentru a se proteja în casa ei din nordul statului New York, inclusiv cumpărarea unui pitbull.

De asemenea, a cumpărat gloanțe pentru arma care a aparținut tatălui ei.

Una dintre avocatele sale, Roberta Kaplan a întrebat-o pe Carroll unde ține arma.

„Lângă patul meu”, a spus Carroll.

Inițial, Carroll nu a putut să-l dea în judecată pe Trump pentru agresiune sexuală, deoarece incidentul nu se încadrează în termenul de prescripție civilă. Dar, în 2022, Legea privind supraviețuitorii adulți din statul New York a oferit victimelor adulte ale comportamentului sexual neadecvat o fereastră de un an pentru a-i da în judecată pe presupușii lor agresori pentru incidente care nu se încadrează în acest termen de prescripție.

Carroll l-a dat în judecată din nou pe Trump, de data aceasta invocând agresiune sexuală și acuzații de defăimare pentru declarații făcute de Trump când nu mai era președinte.