Dominic Fritz (USR), despre un premier tehnocrat: E o variantă pe masă; Bolojan are „un aer de tehnocrat”

Preşedintele interimar al USR, Dominic Fritz, a afirmat miercuri că şi varianta unui premier tehnocrat este „pe masă”, menţionând că Ilie Bolojan are „un aer de tehnocrat”, pentru că nu a făcut parte neapărat din prea multe jocuri politice în trecut, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a apreciat şi că un guvern minoritar ar fi o soluţie instabilă şi nu ar putea să ofere, inclusiv pieţelor financiare, o linişte că reformele asumate vor fi implementate.

Întrebat, după consultările de la Cotroceni, dacă USR ar fi de acord cu varianta unui premier tehnocrat, Dominic Fritz a răspuns: „E o variantă care este pe masă”.

„Un premier tehnocrat ar fi un premier de care foarte repede s-ar distanţa toate partidele în momentul în care trebuie să ia decizii grele şi tocmai de aceea credem că avem nevoie de un premier care are o autoritate proprie şi o credibilitate proprie şi o greutate politică. Şi revin la domnul Bolojan. Ce este interesant este că – poate nu este o coincidenţă – dintre toţi oamenii politici despre care se zvoneşte că ar putea să fie premier, domnul Bolojan poate are un aer de tehnocrat, pentru că nu a făcut parte neapărat din prea multe jocuri politice din trecut. Şi tocmai de aceea poate chiar şi cei care caută un tehnocrat o să ajungă la domnul Bolojan”, a adăugat liderul USR.

Despre intrarea USR într-un guvern minoritar, dacă PSD va alege să meargă în opoziţie, Dominic Fritz a spus că un astfel de guvern ar fi o soluţie instabilă.

„Am spus şi în ultimele zile că un guvern minoritar ar fi o soluţie instabilă, nu ar fi o soluţie care ar putea să ofere inclusiv pieţelor financiare o linişte că reformele asumate de acest guvern vor fi implementate şi, de aceea, nu pare să fie o soluţie fezabilă. Şi eu cred că şi PSD ştie acest lucru şi – cred mai mult decât atât – că şi în PSD există mulţi oameni responsabili, inclusiv primari care îşi doresc nu doar ca PSD să participe actul guvernării, ci ca ţara întreagă să reajungă pe o traiectorie de stabilitate”, a arătat Fritz.

El a mai spus, întrebat dacă ar fi de acord ca premierul să vină totuşi din partea PSD, în cazul în care aceasta ar fi condiţia social-democraţilor pentru a intra la guvernare, că USR nu intră în negocieri respingând scenarii, ci cu soluţii.

„N-are rost să facem negocieri dacă fiecare parte a acestor negocieri ştie deja de înainte în ce moment se ridică de la masă. Noi vom intra. Evident că şi PSD o să pună pe masă anumite soluţii. Noi repetăm că există în această coaliţie o majoritate pentru domnul Bolojan şi ţara are nevoie în acest moment de un premier credibil şi cu autoritate şi aici domnul Bolojan nu are concurenţă, chiar dacă asta nu este neapărat o veste bună nici pentru PSD şi poate nici pentru USR. Poate mi-aş dori să avem şi noi pe cineva care are exact aceeaşi experienţă şi autoritate, dar iată că pentru ţară acum este momentul ca toată lumea să susţină pe domnul Bolojan. (…) Noi nu intrăm în aceste negocieri respingând scenarii, ci intrăm cu soluţii pentru România, cu oferte concrete şi discutăm cu colegii noştri ce putem implementa”, a mai afirmat Fritz.

Întrebat dacă USR are condiţii de intrare la guvernare, cum a fost când partidul era condus de Elena Lasconi, Dominic Fritz a menţionat: „Şi acum, nimic din ce am spus atunci nu este fals şi acum avem aceleaşi propuneri, inclusiv ce ţin de reforma statului, ce ţin de alegerea primarilor în tururi, unde credem că asta ar putea să aducă un bust de credibilitate pentru România”.

„Dar e evident o diferenţă uriaşă între situaţia de atunci, când aveam un preşedinte care deja şi-a depăşit atunci mandatul, şi acum un preşedinte nou ales, care a prezentat în faţa românilor şi a prezentat şi în Parlament, în primul său discurs, o agendă clară şi o viziune care corespunde exact şi cu viziunea noastră. Şi, de aceea, totuşi, situaţia este diferită şi avem încredere că împreună cu preşedintele Nicuşor Dan putem să şi implementăm aceste reforme”, a mai adăugat el.

Liderul USR a precizat că formaţiunea sa nu a solicitat conducerea unor ministere.

„Orice speculaţie despre ce ministere ar fi cerut USR este strict o speculaţie. Nici nu aveam cui să cerem ceva pentru că nu au existat astfel de discuţii şi chiar şi în interiorul partidului noi nu am dus astfel de discuţii. Noi acum lucrăm în diferite grupuri de lucru cu parlamentari, cu experţi şi cu societatea civilă şi mediul de business să rafinăm propunerile pe care le avem şi cu care vom intra în aceste negocieri”, a mai spus el.